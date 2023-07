POL-KLE: Rheurdt - Seitenscheibe eingeschlagen: Täter entwenden mehrere Wertgegenstände

Geldern (ots) - Am Dienstag (25. Juli 2023) kam es gegen 16:00 Uhr am Haagscher Weg in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau aus Geldern befuhr mit einem Kleinkraftrad (Hersteller: Kawasaki) die Straße Nordwall in Fahrtrichtung Harttor. An der Einmündung Haagscher Weg bog die Frau nach rechts ab ...

mehr