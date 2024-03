Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ohne Führerschein

Baden-Baden (ots)

Die Autofahrt eines 30-jährigen Mercedes-Fahrers in der Kinzigstraße endete am Montagmittag in einer Verkehrskontrolle, die ein Strafverfahren zur Folge hat. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden konnten gegen 12 Uhr einen Gurtverstoß feststellen, woraufhin sie dem Mercedes-Fahrer folgten. Als sie ihn schließlich einer Kontrolle unterziehen konnten, wurde festgestellt, dass der 30-Jährige mittlerweile den Platz mit seinem 22-jährigen Beifahrer getauscht hatte. Es stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, was der Beifahrer offenbar wusste. Ihn erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren. /ha

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell