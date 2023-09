Feuerwehr Neuss

FW-NE: Anhänger mit Pflanzenschutzspritze umgekippt | Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am gestrigen Montag, den 04.09.2023 wurde die Feuerwehr gegen 19:44 Uhr auf die Kaarster Straße im Stadtteil Neuss Furth alarmiert, weil ein Anhänger zum Ausbringen von Pflanzenschutzmittel umgekippt und leckgeschlagen war.

Die Kräfte vor Ort sicherten die Unfallstelle ab und erkundeten die Lage, um wenig später festzustellen das rund 3000 Liter der insgesamt geladenen 3500 Liter Pflanzenschutzmittel (12,5l Fungizid Konzentrat zum Einsatz in der Landwirtschaft und 3487,5 Liter Wasser) ausgelaufen und in die Kanalisation abgelaufen waren. Da noch nicht klar war, ob das Mittel über die Kanalisation abgeleitet werden darf, wurden vorsorglich die umliegenden Gullys verschlossen, um ein weiteres Ablaufen in die Kanalisation zu verhindern.

Nach Rücksprache mit der unteren Wasserbehörde war ein Einleiten des Stoffes in die Kanalisation unbedenklich, weshalb alle Gullys wieder geöffnet und rund 1000 Liter Wasser nachgespült wurden, um die Lösung weiter zu verdünnen und dem Hauptkanalnetz zuzuführen. Das Pflanzenschutzmittel kann problemlos im Rahmen der normalen Abwasserreinigung in einem Klärwerk behandelt werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Der verunfallte Anhänger wurde durch den Eigentümer aufgerichtet und abtransportiert. Nach rund zwei Stunden wurde die Einsatzstelle zur Unfallursachenermittlung an die Polizei übergeben. Die Kaarster Straße war für den gesamten Einsatz voll gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell