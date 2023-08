Feuerwehr Neuss

FW-NE: Explosion einer Garage beschädigt zahlreiche Häuser | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am Sonntag, dem 27.08. wurde die Feuerwehr um 09:32 Uhr zur Gierer Straße in Rosellen alarmiert, dort hatten Anwohner eine Rauchentwicklung aus einer Garage festgestellt. Kurz nach den Eintreffen der ersten Einsatzkräfte des Löschzuges Rosellen kam es zu einer Explosion in der Garage. Die Einsatzkräfte kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, da diese zum Zeitpunkt der Explosion noch nicht im Nahbereich der Garage waren. Auch die Anwohner, die sich auf der Straße und in den nahegelegenen Häusern befanden, wurden durch die Trümmerteile nicht verletzt. Nach der Explosion stellte sich heraus, dass in der Garage ein Elektroauto in Brand geraten war, dieses wurde durch einen aufwändigen Löschangriff gelöscht. Hierfür musste das Fahrzeug angehoben werden, um die Batterie zu erreichen, weiterhin wurde eine Löschlanze in die Batterie eingebracht. Zur Abschätzung der Schäden an den Gebäuden wurde ein Fachberater des THW hinzugezogen, das Fahrzeug wurde nach dem Ablöschen des Brandes durch zwei Firmen geborgen und in einen Container mit Wasser gesetzt, um eine neue Entzündung des Akkus zu verhindern.

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, währenddessen wurden einige Anwohner im Gerätehaus des Löschzuges Rosellen betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

