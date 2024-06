Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfallflucht - Einbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Lauchheim: Widerstand nach Körperverletzung

Nachdem ein 23-Jähriger in einem Bistro in der Hauptstraße randalierte, wurde am Montag, gegen 23:40 Uhr, die Polizei hinzugerufen. Vor Eintreffen der Streife flüchtete der Mann, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung am Bahnhof angetroffen werden.

Da sich der stark alkoholisierte Mann gegenüber den Beamten renitent verhielt, musste dieser in Gewahrsam genommen werden. Auf der Fahrt zum Polizeirevier verletzte sich der 23-Jährige selbst, sodass er zur medizinischen Untersuchung in eine Klinik verbracht werden musste. Die Untersuchung musste jedoch aufgrund der Aggressivität auf dem Parkplatz vor dem Klinikum durchgeführt werden. Der Mann leistete während der polizeilichen Maßnahmen durchgehend Widerstand und beleidigte die Beamten. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Aalen: E-Scooter Fahrer übersehen

Am Montag befuhr eine 19-Jährige mit ihrem VW die Telemannstraße in Richtung Einmündung Rombacher Straße. Beim Einbiegen in die Rombacher Straße übersah sie einen auf dem dortigen Fahrradweg von rechts kommenden 15-jährigen E-Scooter-Fahrer. In der Folge kam es zur Kollision, bei welcher der 15-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Essingen: Kollision beim Fahrbahnwechsel

Ein 51-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Montag gegen 15 Uhr die linke Fahrbahn der B29 von Aalen nach Essingen. Als er an der Fahrbahnverengung auf die linke Fahrbahn wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden Mercedes eines 25-Jährigen. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden in Höhe von rund 10000 Euro entstand.

Aalen: Bei Auffahrunfall verletzt

Als am Montag eine VW-Fahrerin von der Stuttgarter Straße in die Wilhelm-Merz-Straße einbog, übersah sie einen dort, verkehrsbedingt langsam fahrenden Toyota einer 56-Jährigen. Durch den anschließenden Aufprall wurde die 56-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Mutlangen: Unfallflucht

Aufgrund der engen Fahrbahn touchierte am Montag, gegen 13 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrer eines Schwertransporters einen in der Hauptstraße fahrenden VW einer 40-Jährigen. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Mögglingen: Einbruch in Wertstoffhof

Bereits am Samstag verschafften sich gegen 17 Uhr bislang Unbekannte Zutritt zu dem Gelände des Wertstoffhofes in der Ellertstraße. Hierbei entwendeten sie einen Laubbläser. Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

