Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am späten Mittwochvormittag beschädigte der Fahrer eines roten Kleinwagens mit französischer Zulassung beim Ausparken im Bereich der Metzgerei Schwab in Thaleischweiler-Fröschen einen gegenüber geparkten PKW. An diesem PKW konnten Beschädigungen im Bereich des linken Frontbereichs festgestellt werden. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem flüchtigen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Waldfischbach-Burgalben in Verbindung zu setzen (06333-9270). |piwfb

