Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Unfallflucht - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Althütte: Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung

Am Dienstagmittag, gegen 11:35 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der Ebniseestraße und der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Fahrerin war mit ihrem Audi auf der Ebniseestraße in Richtung Ebnisee unterwegs, als ihr an der Einmündung von einem unbekannten Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen wurde. Dadurch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Lutzenberg. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen oder silberfarbenen Pkw. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07191/9090 beim Polizeirevier Backnang entgegengenommen.

Schorndorf: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 11:00 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen im Quellenweg geparkten Ford ein. Dabei entwendete der Dieb Elektroartikel im Wert von etwa 2000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Informationen werden unter der Telefonnummer 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Vorfahrt missachtet

Am Montagnachmittag gegen 18:00 Uhr ereignete sich in Weinstadt-Endersbach ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrerin eines VW-Transporters bog vom Gänsäckerweg in die Schorndorfer Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 21-jährigen Chevrolet-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell