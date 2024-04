Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Drei Diebstähle im Einkaufszentrum - Fotofahndung nach zwei unbekannten Frauen

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I: Am 26. Mai vergangenen Jahres kam es in einem Einkaufszentrum am Hans-Böckler-Platz zu drei Diebstählen - die Polizei sucht mit Fotos nach den beiden tatverdächtigen Frauen.

Zunächst kam es gegen 10 Uhr in einem Modegeschäft zum Diebstahl: Einer 69-jährigen Frau wurde dort die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Nachdem sie das Bargeld entnommen hatten, entsorgten die Frauen das Portemonnaie in einem Mülleimer und verließen das Einkaufszentrum in Richtung Parkplatz Eppinghofer Straße. Während die Tatverdächtigen bei der Tat ein Kopftuch trugen, hatten sie dieses später abgelegt.

Gegen 13 Uhr kam es zu einer weiteren Tat in einem Bekleidungsgeschäft. Hierbei wurden einer 74-Jährigen das Smartphone und weitere persönliche Gegenstände gestohlen.

Etwa zweieinhalb Stunden später bemerkte auch eine 56-Jährige, dass ihre Geldbörse entwendet worden war.

Die beiden Frauen wurden während ihres Aufenthaltes im Einkaufszentrum von Überwachungskameras gefilmt. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/133059

Das KK 35 fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell