POL-E: Essen: 23-jähriger Randalierer durch Spezialeinsatzkommando festgenommen

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Am 19. März dieses Jahres hob ein Unbekannter an einem Geldautomaten an der Frohnhauser Straße eine größere Menge Bargeld mit der gestohlenen EC-Karte einer Seniorin ab. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihm. Die 78-jährige Seniorin hatte gegen 10:20 Uhr am Geldautomaten an der Frohnhauser Straße Geld abgehoben und ging ...

mehr