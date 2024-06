POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall - Diebstähle - Unfallflucht - Sachbeschädigung

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Vorfahrtsunfall

Am Dienstag kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Wilhelmstraße/Mühlstraße. Eine 44-jährige Fahrerin eines VW Polo bog nach links in die übergeordnete Wilhelmstraße ab und übersah dabei einen vorfahrtberechtigten 47-jährigen Renault-Fahrer. Der Unfall führte zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Backnang: E-Roller-Diebstahl an der Mörike Schule

Am Dienstagmorgen, zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein auf dem Fahrradabstellplatz der Mörike Schule gesicherter E-Roller gestohlen. Der Wert des Rollers beträgt ca. 185 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07191/9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Alfdorf: Unfallflucht

Am Dienstag, gegen 12:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer eines Transportwagens das Zufahrtstor einer Firma im Limesweg und verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182/92810 entgegen.

Winnenden: Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Am Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 12:40 Uhr, wurde ein rot-graues Mountainbike der Marke Canyon im Wert von knapp 1500 Euro aus einer Tiefgarage in der Albertviller Straße entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07195/6940.

Waiblingen: Sachbeschädigung

Am Dienstagmittag beschädigte ein unbekannter älterer Mann einen Werbeaufsteller vor einem Laden in der Lange Straße. Der Mann wird auf etwa 50 bis 60 Jahre geschätzt, war glatzköpfig, trug einen Dreitagebart, war oberkörperfrei und hatte einen Schlüssel um den Hals hängen sowie Lederstiefel an. Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.

