POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit Fußgänger, Sachbeschädigung durch Farbschmiererei, Diebstahl sowie Unfallflucht

Schwäbisch Hall: Unfall an Fußgängerüberweg

Ein 88-jähriger Mann befuhr am Dienstagmittag um 14:20 Uhr die Ramsbacher Straße von Ramsbach kommend in Richung Ortsmitte Tüngental. Auf der Höhe eines Fußgängerüberweges, betrat unerwartet eine 19-Jährige den Füßgängerüberweg. Hierbei kam es zum Kontakt zwischen einem Außenspiegel und der Fußgängerin. Daraufhin stürzte diese und wurde von dem Nissan am Bein überrollt. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Krankentransport in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Hagenbacher Ring wurde am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr an einer Wand über einem Haarsalon, eineFarbschmiererei durch verschiedene Schriftzüge in schwarzer Farbe festgestellt. Personen, welche Hinweise zumVerursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Crailsheim-Tiefenbach: Diebstahl aus PKW

In der Straße an der Eulenburg wurde zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz ein verschlossener Pkw der Marke Ford geöffnet und durchsucht. Der unbekannte Täter entwendete einen Geldbeutel mitsamt Geldkarten, sowie eine Regenjacke der Marke North Face. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

In der Schönebürgstraße in Fahrtrichtung Innenstadt wollte am Mittwoch um ca. 11 Uhr ein 54-Jähriger VW-Fahrer rechtsin die Schillerstraße abbiegen. Auf Grund des Verkehrs musste er warten, weshalb ein hinter ihm fahrender Pkw, den Seitenspiegel abfuhr. Daraufhin fuhr der unbekannte Verursacher unerlaubt in Richtung Krankenhaus davon. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

