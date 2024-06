Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Vorfahrtsunfall - Diebstahl - Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Fellbach: Vorfahrtsunfall

Am Mittwochmorgen, gegen 06:45 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Sebastian-Bach-Straße/Herderstraße ein Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Renault-Fahrerin missachtete die Vorfahrt einer 48-jährigen Frau, die mit ihrem Toyota unterwegs war. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Schorndorf: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag, 11:00 Uhr wurden aus einem geparkten Pkw im Justinus-Kerner-Weg zwei Bankkarten sowie ein Tablet entwendet. Der Wert des gestohlenen Tablets ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Kernen im Remstal: Arbeitsunfall

Am Mittwoch gegen 11:15 Uhr kam es bei Reinigungsarbeiten an einer Regenrinne eines Bürogebäudes in der Mercedesstraße zu einem Arbeitsunfall. Ein 27-jähriger Mann stürzte etwa 3,30 Meter in die Tiefe. Über das Ausmaß der Verletzungen können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber an den Unfallort gebracht. Der Verletzte wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

