Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen, B 31

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer baut Unfall - zwei verletzte Personen (24.07.2024)

Bräunlingen - B 31 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer und seine Beifahrerin haben sich am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 verletzt. Ein 48-jähriger Skoda-Fahrer verlor vermutlich alkoholbedingt die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Im Grünstreifen stieß er mit einem großen Verkehrszeichen zusammen, wodurch er sich schwer, und seine Beifahrerin leicht verletzten. Ein Rettungswagen brachte die Beiden in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der 48-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,1 Promille bestätigte. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem wird sich der Fahrer wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Der Skoda, an dem Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Verkehrszeichen wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell