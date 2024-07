Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + In Schaufenster gefahren + Bedrohung und Angriff am Bahnhof? + Polo besprüht + Werkzeuge erbeutet + Nach Unfall abgehauen + Einbrecher scheitern +

Dillenburg-Frohnhausen: Mercedes landet im Schaufenster -

Ohne Verletzungen überstand ein Mercedesfahrer gestern Nachmittag den Aufprall in ein Schaufenster. Der 49-jährige Gießener war gegen 15.15 Uhr mit seinem Benz auf der Straße "Auf der Langaar" in Richtung "Hirschwiese" unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Mattenstabzaun und prallte gegen die Front eines Modegeschäftes. Eine Rettungswagenbesatzung checkte den Unfallfahrer durch. Die Schäden an seiner C-Klasse schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro, die am Eingangsbereich des Ladens liegen bei mindestens 50.000 Euro.

Herborn: Bedrohung und Angriff am Bahnhof? Polizei sucht Zeugen -

Vorfälle am frühen Sonntagmorgen (14.07.2024) am Bahnhofsvorplatz und vor einer nahegelegenen Gaststätte in der Bahnhofstraße beschäftigen derzeit die Herborner Polizei. Um kurz nach 03.00 Uhr meldete sich ein 27-jähriger Mann über den Notruf. Er sei, so der in Hagen lebende Mann, von zwei Männern massiv bedroht worden und in eine nahegelegene Gaststäte in der Bahnhofstraße geflüchtet. Gegenüber der Polizeistreife erklärte er, dass gegen 03.00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz plötzlich eine dunkler Mercedes C-Klasse neben ihm gestoppt habe. Zwei Männer seien ausgestiegen und hätten ihn bedroht. Offensichtlich gelang es ihm in Richtung Gaststätte zu fliehen. Bevor er diese betrat, habe ihm ein Mann - es war keiner derjenigen Männer, die ihn zuvor bedroht hatten - mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sichtbare Verletzungen wies das Opfer im Gesicht nicht auf. Die beiden Männer aus der C-Klasse kann der 27-Jährige wie folgt beschreiben: beide ca. 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet. Einer der Männer hat eine auffällige Narbe auf der Nase. Weitere Angaben zu dem Mercedes kann er nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Auseinandersetzung der drei Männer am Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz oder den Angriff des dritten Unbekannten vor der Gaststätte in der Bahnhofstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Auto besprüht -

Mit schwarzer Farbe verewigten sich Unbekannte auf einem weißen Polo. Der VW parkte zwischen Dienstagabend, gegen 20.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr in der Ausstraße, in Höhe der Hausnummer 22. Die Täter besprühten die Motorhaube, die Windschutzscheibe sowie den rechten Kotflügel. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Diebe im ehemaligen Real-Markt -

Mit Akkuschraubern, Trennschleifern, Werkzeugkisten, Schlagschraubern und etwa zwei Dutzend Akkus im Wert von rund 5.000 Euro suchten Diebe in der Straße "Hörnsheimer Eck" das Weite. Die Diebe verschafften sich Zutritt in das Gebäude des ehemaligen Real-Marktes und griffen sich ihre Beute. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dalheim: Unfallflucht in der Hohen Straße -

Nach einem Ausweichmanöver einer Hyundaifahrerin am Mittwochabend auf der Hohen Straße blieben an ihrem Wagen Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro zurück. Die 36-Jährige fuhr gegen 17.20 Uhr in Richtung des Kreisverkehrs. In Höhe der Hausnummer 26 bog ein schwarzer 1-er BMW von dem dortigen Parkplatz auf die Hohe Straße ein und übersah offensichtlich den weißen i30 der Wetzlarerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog diese den Wagen nach rechts und prallte mit dem rechten Vorderrad gegen die Bordsteinkante. Der Fahrer im BMW fuhr in Richtung Kreisverkehr und anschließend in Richtung Bundesstraße 277 davon. Der Wagen hatte eine Zulassung im Vogelsbergkreis (VB-Kennzeichen). Der Fahrer war etwa Mitte 50 Jahre alt und hatte hellbraune, etwas längere Haare. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen schwarzen 1-er BMW mit VB-Nummernschildern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun: Einbrecher scheitern -

Auf Wertsachen aus einer Bäckerei-Filiale hatten es Diebe in der Wetzlarer Straße abgesehen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 01.30 Uhr, rissen sie zunächst ein Fliegengitter von einem Fenster. Letztlich hebelten die Diebe an einer Tür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Angaben zu dem Einbruchschaden können noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher in der besagten Nacht, gegen 01.30 Uhr, beobachtet? Wem sind an der Bäckerei-Filiale Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

