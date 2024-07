Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + "Z" auf Skoda gesprüht + Nach Unfallfluchten auf der Bundesstraße 49 bei Solms und Dalheim werden Zeugen gesucht + Thuja-Hecke brennt in Büblingshausen +

Dillenburg

--

Dietzhölztal-Ewersbach: "Z" gesprüht -

Nachdem Unbekannte mehrere "Z" auf einen im Grenzweg geparkten Skoda sprühten, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Billigung von Straftaten sowie wegen Sachbeschädigung. Der schwarze "Octavia" parkte zwischen Montagabend, gegen 21.30 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 09.00 Uhr in einem Hof. Die Täter brachten auf alle vier Türen des Wagens den Buchstaben auf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Schmierereien mit dem Angriffkrieg Russlands gegen die Ukraine im Zusammenhang steht. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Wetzlar-Dalheim - B49: Kettenreaktion ausgelöst und geflohen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Auffahrt Dalheim der Bundesstraße 49 bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Montagmorgen, gegen 10.00 Uhr befuhr ein grauer Ford mit Wetzlarer Zulassung (WZ-Kennzeichen) den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Dalheim in Richtung Gießen. Offensichtlich ohne auf den Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße zu achten, zog der Fahrer mit seinem Ford nach links. Die Fahrerin eines blauen Fabia Skoda wich dem Ford nach links aus und prallte gegen einem auf dem linken Streifen fahrenden blauen Audi A4 Kombi. Zu einer Berührung des Fords mit dem Skoda kam es nicht. Die Schäden an Skoda und Audi summieren sich auf rund 7.000 Euro. Der Unfallfahrer im Ford stoppte nicht und fuhr in Richtung Gießen davon. Weitere Angaben zu dem grauen Ford oder zu den weiteren Buchstaben- und Zahlenkombinationen des WZ-Nummernschildes können die Beteiligten nicht machen. Zeugen, die das Manöver des Fordfahrers beobachteten oder die weitere Angaben zu dem in Wetzlar zugelassenen Wagen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit den Ermittler der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Thuja-Hecke brennt -

Am 08.07.2024 (Montag), gegen 22.00 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem Heckenbrand in der Christian-Rübsamen-Straße aus. Anwohner hatten die Brandbekämpfer alarmiert, die das Feuer letztlich löschten. Auf einer Länge von rund 10 Meter waren mehrere Stämme einer Thuja-Hecke abgebrannt. Die Polizei schließt derzeit aus, dass der Brand z.B. durch das achtlose Entsorgen einer Zigarettenkippe ausgelöst worden war. Vielmehr ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Inbrandsetzung. Die Ermittler suchen nun Zeugen und fragen: Wem sind am späten Abend des 08.07.2024 im Zusammenhang mit dem Heckenbrand in der Christian-Rübsamen-Straße Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms - B 49: Rechts überholt und geschnitten / Polizei sucht Zeugen -

Mit dem Schrecken kam der Fahrer eines Peugeots davon, nachdem er auf der Bundesstraße 49 bei Solms links in die Leiplanke gekracht war. Der in Elz lebende Peugeotfahrer war am Samstag (13.07.2025), gegen 14.25 Uhr mit seinem grauen "308" zwischen Wetzlar und Leun in Richtung Limburg unterwegs. Zwischen dem Dalheimer Tunnel und der Baustelle Oberbiel ist die B49 zweispurig. Der Elzer benutzte den linken der beiden Fahrstreifen. Plötzlich überholte ihn rechts eine schwarze Audilimousine und schnitt ihn anschließend beim Wiedereinscheren auf den linken Fahrstreifen. Um einem Zusammenstoß auszuweichen, lenkte der 21-Jährige seinen Peugeot links in die Leitplanke. Ohne sich um den rund 3.000 Euro teuren Blechschaden zu kümmern, setzte der Fahrer in der Limousine seine Fahrt fort. Zu einer Berührung der beiden Pkw kam es nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen: Wer hat den Überholvorgang am vergangenen Freitag beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu der schwarzen Audilimousine oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell