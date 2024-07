Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Polizei sucht Zeugen + Autos in Herborn beschädigt

Dillenburg (ots)

Herborn: Autos beschädigt -

In der Straße "Grüner Weg" vergriffen sich Unbekannte an den Blechen zweier Fahrzeuge. In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen oder traten die Täter mehrere Dellen in einen dort geparkten grauen Passat sowie in eine weißen E-Klasse. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: Motorradfahrer stirbt nach Unfall / Polizei sucht Unfallzeugen -

Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw erlag gestern Abend ein Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 39-Jährige, gegen 16.30 Uhr, mit seinem Motorrad von der Schulstraße kommend bei Grünlicht die Hermannsteiner Straße in Richtung Industriestraße überqueren wollte. Auf der Kreuzung prallte er mit einer aus der Ortsmitte herannahenden VW-Fahrerin zusammen. Offensichtlich hatte die 28-Jährige das Rotlicht missachtet. Trotz sofortiger Versorgung durch Ersthelfer und Reanimationsmaßnahmen durch eine Rettungswagenbesatzung sowie einem Notarzt, erlag der Motorradfahrer am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Fahrerin im schwarzen VW Tiguan trug leichte Verletzungen davon und wurde im Krankenhaus versorgt. Der Verstorbene und die 28-Jährige leben im Lahn-Dill-Kreis. Zur genauen Rekonstruktion des Zusammenstoßes ordnete eine Bereitschaftsstaatsanwältin die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an. Bis zum Abschluss der Unfalluntersuchungen durch den Gutachter, gegen 19.15 Uhr, war die Unfallstelle gesperrt.

Die Wetzlarer Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Unfallzeugen. Insbesondere bitten die Ermittler Verkehrsteilnehmer, die gestern Nachmittag hinter der VW Tiguan-Fahrerin von Aßlar aus in Richtung Wetzlar fuhren und Angaben zur Ampelschaltung für diese Fahrtrichtung machen können, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Leider sammelten sich kurz nach dem Unfall zahlreiche Schaulustige an der Unfallstelle. Einige filmten oder fotografierten das Geschehen mit ihren Smartphones. Um die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten und die Arbeit der Rettungskräfte zu schützen, sah sich die Polizei gezwungen, eine sogenannte Gafferwand zu errichten. Diese Sichtschutzwand diente dazu, die Unfallstelle vor neugierigen Blicken abzuschirmen und den reibungslosen Ablauf der Rettungsmaßnahmen zu gewährleisten.

