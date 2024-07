Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Feuer in Mehrfamilienhaus + Dieb schlägt Autoscheiben ein +

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar-Niedergirmes: Feuer in Mehrfamilienhaus -

Gestern am späten Abend rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße aus. Gegen 23.45 Uhr meldete ein Anwohner einen Zimmerbrand. Die Brandbekämpfer der Stadt Wetzlar löschten das Feuer, das sich von dem im Dachgeschoss gelegenen Zimmer aus auf den Dachstuhl ausbreitete. Der Bewohner der Dachgeschosswohnung erlitt Brandverletzungen an einer Hand und wurde nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Angaben zur Brandursache können momentan noch nicht gemacht werden - eine vorsätzliche Inbrandsetzung schließt die Polizei nach jetzigem Stand der Ermittlungen aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache durch die Kriminalpolizei Wetzlar dauern an. Angaben zur Höhe des Brandschadens können noch nicht gemacht werden.

Wetzlar: Autoaufbrecher schlägt zu -

Eine Serie von Autoaufbrüchen im Bereich des Forums beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlug der Unbekannte Scheiben der Fahrzeuge ein und suchte nach Beute. Zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr machte er sich an Pkw zu schaffen, die auf dem Pendler-Parkplatz in der Wolfgang-Kühle-Straße, der Spinnereistraße, der Bahnhofstraße und im Parkhaus des Forums standen. Offensichtlich verletzte sich der Täter, da Blutspuren an den Fahrzeugen gesichert werden konnten. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Aufbrecher heute in den frühen Morgenstunden an den Tatorten beobachtet? Wem sind dort Personen aufgefallen? Wo ist in diesem Zusammenhang eine Person mit einer blutenden Wunde aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell