POL-LDK: + Unfallflucht am Schlossbergkreisel + Haus in Mudersbach durchwühlt + Diebe klauen Kupferbänder + Firma in Oberndorf durchwühlt +

Dillenburg: Aufgefahren und fortgefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Nordportal des Dillenburger Schlosstunnels bitten die Ermittler der Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Donnerstag vergangener Woche (04.07.2025) war der Fahrer eines grauen Hyundai Santa Fe, gegen 14.25 Uhr, von der Frankfurter Straße aus in den Tunnel eingefahren. An der Ausfahrt zum Nordportal musste er auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Dies erkannte der Fahrer eines ihm folgenden Audis offensichtlich zu spät. Beim Ausweichen streifte der Audi das Heck des SUV auf der Fahrerseite und ließ dort einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zurück. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der Fahrer im Audi seine Fahrt in den Kreisverkehr fort. Der flüchtige Unfallfahrer in der silberfarbenen Audi-Limousine war zwischen 50 und 70 Jahre alt, hatte ein schmales Gesicht, eine hohe Stirn und war Brillenträger. Der Audi soll die Zulassung LDK-SH haben - Angaben zu den Ziffern können nicht gemacht werden. Der silberfarben Audi muss einen frischen Unfallschaden vorne auf der Beifahrerseite haben. Wer kann weitere Angaben zu der Limousine machen? Wo ist eine silberfarbene Audi-Limousine mit einem frischen Unfallschaden vorne auf der Beifahrerseite aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Hohenahr-Mudersbach: Haus durchwühlt -

In der Ringstraße rückte ein Einfamilienhaus in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und suchten in Schränken und Kommoden nach Beute. Nach einer Einschätzung der Besitzer ließen die Täter keine Wertsachen mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Mittwochmorgen, gegen 08.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr in der Ringstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Diebe erbeuten Kupferbänder -

Mit Kupfer im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro suchten Metalldiebe in der Herborner Straße das Weite. Am frühen Montagmorgen, zwischen 02.00 Uhr und 03.10 Uhr kletterten die Täter auf das Grundstück eines auf Kommunikationskabel spezialisierten Betriebes und brachen in eine Lagerhalle ein. Aus dieser ließen sie die Kupferbänder mitgehen und luden sie in einen Transporter. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Wer hat die Einbrecher am frühen Montagmorgen in der Herborner Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder ein Transporter aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberndorf: In Betrieb eingestiegen -

Auf Beute aus einem metallverarbeitenden Betrieb hatten es Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße "Oberndorfer Hütte" abgesehen. In der Zeit von 21.20 Uhr bis 05.30 Uhr stiegen die Diebe in das Gebäude ein und brachen im Inneren weitere Türen auf. Hier durchwühlten sie Schränke und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Angaben zur möglichen Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen die dort in diesem Zusammenhang auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

