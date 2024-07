Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Hakenkreuze an Schule + Unfallbeteiligter gesucht + Vandalen in Eibelshausen + Grün- oder Rotlicht? + Unfallfluchten + Mäher geklaut + mit Roller und Fahrrad gestürzt +

Dillenburg (ots)

Haiger-Dillbrecht: Schule mit Hakenkreuzen beschmiert -

Mit schwarzer und weißer Farbe brachten Unbekannte Hakenkreuze, SS-Runen und rechtsradikale Parolen auf die Fassade der Mittelpunkt-Grundschule in Dillbrecht auf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter diese zwischen Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr und Sonntagnachmittag, gegen 17.00 Uhr dort aufsprühten. Die Ermittler des Staatsschutzes suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter im genannten Zeitraum beobachtet? Wem sind am Wochenende auf dem Schulgelände Personen aufgefallen? Haben sich die Täter in den sozialen Medien oder über Messenger mit ihrer Tat gebrüstet? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Wer hat Samstagmorgen gegenüber der Postfiliale geparkt? -

Die Dillenburger Polizei sucht den Besitzer eines mutmaßlich beschädigten Pkw, der am Freitagmorgen, gegen 10.30 Uhr in der Hauptstraße gegenüber der Post parkte. Nachdem die Unfallfahrerin diesen Wagen beim Vorbeifahren touchiert und vor Ort vergeblich auf die Fahrerin oder den Fahrer gewartet hatte, schaltete sie letztlich die Polizei ein. Bis zum Eintreffen einer Streife stand der mutmaßlich beschädigte Wagen nicht mehr gegenüber der Post. Nach Angaben der Unfallfahrerin handelte es sich um einen dunklen Pkw, weitere Angaben kann sie zu dem Wagen nicht machen. Die Polizei bittet nun den Besitzer des dunklen Pkw, der auf der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden aufweisen müsste, sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Eschenburg-Eibelshausen: Vandalen im Abbruchhaus -

Unbekannte ließen am zurückliegenden Wochenende ihre sinnlose Zerstörungswurt in einem Abbruchhaus in der Straße "Lohwiese" aus. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr drangen sie in das Haus ein und zerstörten Türen und Fenster. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Vandalen am Wochenende an dem Abbruchhaus beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Grünlicht oder Rotlicht? - Polizei sucht Unfallzeugen -

Ein Leichtverletzter sowie zwei völlig demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz einer Karambolage am Sonntagmorgen auf der Junokreuzung bei Burg. Gegen 11.40 Uhr überquerte der 41-jährige Fahrer eines Mitsubishis von Burg kommend die Kreuzung und wollte in Richtung Aartal weiterfahren. Der 39-jährige Fahrer einer C-Klasse fuhr vom Aartal aus ebenfalls in die Kreuzung ein und wollten nach links in Richtung Herborn weiterfahren. Im Kreuzungsbereich prallten die Fahrzeuge zusammen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte die C-Klasse gegen einen Ampelmast. Der in Mittenaar lebende Mercedesfahrer trug Prellungen davon - eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Sein in Wolfhagen lebender Unfallgegner blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbreit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden liegen bei rund 17.000 Euro. Die Polizei in Herborn sucht Unfallzeugen, da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zu der jeweiligen Ampelschaltung machen. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Polizeistation in Herborn in Verbindung zu setzen.

Driedorf: Benz an Sporthalle angedotzt -

Nach einer Unfallflucht am Samstag auf dem Parkplatz der Sporthalle bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum von 15.20 Uhr bis 16.00 Uhr stand dort ein grüner Mercedes SL. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer mit seinem Fahrzeug den Benz und ließ an der Front einen Schaden von rund 1.500 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Aufsitzmäher erbeutet -

Das Vereinsheim am Hundeplatz im Magdalenenhäuser Weg rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Diebe brachen das Schloss des Grundstückstors auf und verschafften sich anschließend Gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen. Hieraus ließen sie einen roten Aufsitzmäher der Marke "Sabu" mitgehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder einem Anhänger in Sicherheit brachten. Den Wert des Mähers beziffert der Verein auf rund 3.500 Euro. Zeugen, die die Täter am Sonntagnachmittag, zwischen 15.00 Uhr und 18.50 Uhr auf dem Gelände beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Braunfels: Flucht mit Rollator / Polizei sucht Zeugen -

Am 19.06.2024 (Mittwoch), gegen 10.30 Uhr beschädigte ein Fußgänger mit seinem Rollator einen am Europaplatz geparkten grauen Nissan. Der Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei bittet bei der Ermittlung des unbekannten Mannes um Mithilfe. Der Qashqai stand auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis. Im Wagen saß der Besitzer. Ein älterer Herr mit Rollator ging an der Beifahrerseite an dem Nissan vorbei und zerkratzte mit der Gehhilfe den Lack des SUV. Der Besitzer des Nissan stellte den Mann zur Rede, bekam von ihm aber lediglich ein "lass mich in Ruhe!" zur Antwort. Letztlich ging der Unbekannte mit seinem Rollator in Richtung Sparkasse und Solmser Pflegeheim davon. Die Reparatur des Lackschadens wird rund 600 Euro kosten. Der ältere Herr hatte graues Haar, trug eine blaue Jacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Sein Rollator hat einen silberfarbenen Rahmen. Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg: Biker und Sozia stürzen -

Mit leichten Verletzungen ging es für einen Rollerfahrer und seine Mitfahrerin nach einem Sturz ins Wetzlarer Krankenhaus. Der 67-Jährige und die 54-Jährige waren am Freitagabend mit ihrem Bike von Oberkleen in Richtung Vollnkirchen unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Wetzlarer aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallten gegen einen Leitpfosten und stürzten zu Boden. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung, anschließend ging es für die in Wetzlar lebenden Verletzten ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Schäden am Roller belaufen sich auf rund 1.000 Euro. Eine Abschleppunternehmen barg den Roller aus dem Straßengraben.

Waldsolms-Kröffelbach: Radfahrer nach Sturz verletzt -

Der Sturz eines Radfahrers auf der Oberquembacher Straße löste am Sonntagmorgen einen Rettungswagen- und Notarzteinsatz aus. Gegen 11.40 Uhr war der 62-Jährige mit seinem Rad in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verloren die Reifen die Bodenhaftung und rutschten weg, so dass der im Schöffengrund lebende Biker zu Boden stürzte. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt, brachte ihn der Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell