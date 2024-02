Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Außenspiegel touchiert Fußgänger und verletzt diesen leicht

Gevelsberg (ots)

Am 03.02.2024 um 23.20 Uhr befuhr ein 69- jähriger Wuppertaler mit seinem Ford die Mittelstraße in Gevelsberg in FR "Rosendahler Straße". In Höhe der Haltestelle "Timpen" übersieht er einen die Fahrbahn kreuzenden, dunkel gekleideten 50- jährigen Fußgänger und touchiert diesen mit seinem linken Außenspiegel. Dieser wird dabei leicht verletzt.

