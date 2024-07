Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Lkw-Fahrer ignorieren Rotlicht

Mädchen gefährdet + Unfallfluchten bei Eisemroth, Dutenhofen und Wetzlar + Nach Zusammenprall in Eibelshausen Transporter-Besitzer gesucht +

Dillenburg (ots)

Siegbach-Eisemroth: Lkw-Spiegel krachen gegeneinander -

Auf der Landstraße zwischen Tringenstein und Eisemroth krachten die Außenspiegel zweier entgegenkommender Fahrzeuge zusammen. Gestern Morgen, gegen 10.00 Uhr war der Fahrer eines schwarzen Sattelzuges in Richtung Tringenstein unterwegs. Dort kam ihm ein Klein-Lkw (15 Tonner) entgegen. Die Außenspiegel krachten aneinander und der Fahrer im Kleinlaster setzte seine Fahrt in Richtung Eisemroth fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Spiegel seines Fahrzeuges blieb an der Unfallstelle zurück. Demnach fuhr der flüchtige Unfallfahrer einen Mercedes Benz "Atego". Weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer können momentan nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Kleinlaster machen? Wo ist so ein Kleinlaster mit einem fehlenden linken Außenspiegel aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Blasbach: Lkw-Fahrer ignorieren Rotlicht / Polizei sucht Zeugen -

Großes Glück hatte ein Kind vergangene Woche Dienstag (25.06.2024) auf dem Weg zu ihrem Schulbus. Zwei Lkw-Fahrer hatten das für sie geltende Rotlicht missachtet, als das Mädchen bei Grünlicht die Hauptstraße an einer Fußgängerampel überqueren wollte. Eine Zeugin beobachtete diese lebensgefährliche Situation - die Polizei bittet bei der Ermittlung der beiden Fahrer um Mithilfe. Gegen 07.40 Uhr hielt die Zeugin mit ihrem Pkw an der Einmündung der Blasbacher Straße zur Hauptstraße an. Dort steht auch die besagte Fußgängerampel, die zu dieser Zeit für den Fahrzeugverkehr Rotlicht anzeigte. Zwei aus Hohensolms herannahende Laster-Fahrer ignorierten das Rotlicht und passierten den Fußgängerüberweg. Die Zeugin bemerkte dort ein etwa 7 bis 8 Jahre altes Mädchen, das völlig erschrocken und verängstigt auf der anderen Straßenseite stand und offensichtlich völlig überfordert mit der gefährlichen Situation war. Die Zeugin fuhr den Lkw in Richtung Wetzlar hinterher, bis diese letztlich in Richtung des Zubringers zur A45 abbogen. Das erste Gespann war ein Zugfahrzeug mit Anhänger. Die Plane des Anhängers war blau bis grünlich. Am Heck stand "Weber" und möglicherweise das Wort "Spedition". Zudem hing dort ein Gabelstapler. Nach Wahrnehmung der Zeugin war der Anhänger im Erzgebirgskreis "ERZ" zugelassen. Die Plane des zweiten Lkw war rot. Mit weißer Schrift waren darauf die Worte "Michels" sowie "Spedition und Logistik" aufgebracht. Der Anhänger hatte eine Zulassung aus dem Westerwaldkreis "WW". Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden Lkw machen können oder die die gefährliche Situation an der Ampel in Blasbach ebenfalls beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Eschenburg-Eibelshausen: Unfall noch nicht bemerkt? Polizei sucht Unfallopfer -

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall am 27.06.2024 vor der Post in Eibelshausen beschäftigt derzeit die Dillenburger Polizei. Um kurz vor 12.00 Uhr rangierte dort die Fahrerin eines blauen Hyundai i30. Dabei streifte sie nach eigenen Angaben einen geparkten blauen Transporter, wodurch ihr rechter Außenspiegel einklappte. Sie parkte den Wagen und ging in die Postfiliale. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte erkannte sie, dass nicht nur ihr rechter Außenspiegel, sondern die gesamte Beifahrerseite durch den Kontakt mit dem Transporter beschädigt worden war. Der Transporter war allerdings in der Zwischenzeit verschwunden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass auch an dem blauen Transporter am Heck der Fahrerseite ein Schaden zurückgeblieben sein muss. Die Ermittler der Dillenburger Polizei suchen nun nach dessen Besitzer und bitten diesen sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Wetzlar-Dutenhofen: Außenspiegel abgefahren -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Wetzlarer Straße bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Montagnachmittag, gegen 14.55 Uhr war der Fahrer eines blauen Kleintransporters von Wetzlar kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Gleich am Ortseingang, in Höhe der Hausnummer 63, touchierte er beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines dort geparkten weißen Fiat Ducato. Ein Zeuge beobachtete den Zusammenstoß. Er ist sich sicher, dass an dem blauen Kleintransporter die Kennzeichen "GI-FE" angebracht waren. Angaben zu den Ziffern des Nummernschildes kann der Zeugen nicht machen. Wer kann weitere Angaben zu dem blauen Transporter oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Unfallflucht im Berliner Ring -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem grauen Ford Grand C-Max zurückließ. Der Van parkte am Montag, zwischen 07.45 Uhr und 08.05 Uhr im Berliner Ring gegenüber der Hausnummer 14. Der Flüchtige touchierte den Ford am vorderen Kotflügel der Beifahrerseite und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

