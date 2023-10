Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Brand in einem Hotel verursacht hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Feuer in einem Hotel in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen verursachte am Montag (16.10.2023) einen Sachschaden in vermutlich siebenstelliger Höhe. Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts entwickelte sich der Brand in einem Hotelzimmer im zweiten Stock, der in der Folge noch auf ein zweites Zimmer übergriff. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer gegen 13:30 Uhr löschen. In dem Hotel waren zum Zeitpunkt der Brandentdeckung 29 Gäste gemeldet, von denen sich jedoch die meisten nicht im Hotel befanden. Auch in den beiden ausgebrannten Zimmern waren keine Personen anwesend. Eine Person wurde vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ambulant behandelt. Ob es sich dabei um einen Gast oder jemand vom Hotelpersonal handelt, ist derzeit unklar. Eine genauere Untersuchung der Brandursache konnte noch nicht erfolgen, da der betroffene Bereich noch nicht betreten werden konnte. Nach einer ersten Einschätzung ist das komplette vierstöckige Hotel derzeit nicht mehr bewohnbar, da das zweite und dritte Obergeschoss durch Feuer und Rauch beschädigt wurden und das Erdgeschoss durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

