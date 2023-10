Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Abschlussmeldung zu Vaihingen an der Enz: verdächtige Wahrnehmung führt zu Polizeieinsatz - Entwarnung

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Fund eines verdächtig wirkenden Koffers im Bereich des Haupteingangs der Außenstelle des Landratsamts Ludwigsburg in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz am Montagnachmittag konnte der Eigentümer des Koffers ermittelt werden. Der Koffer war Teil eines Umzugs, wurde vermutlich von einer unbekannten Person entwendet und bei der Außenstelle des Landratsamts abgestellt. Der Eigentümer konnte sich anderweitig nicht erklären, wie der Koffer an den Auffindeort gekommen sein könnte.

Gegen 15.25 Uhr gaben die Entschärfer Entwarnung. Es konnte festgestellt werden, dass sich im Koffer diverse Haushaltsgegenstände befinden.

Die Gebäude wurden wieder frei gegeben und die Straßensperrung aufgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell