POL-LDK: + Opel an Herborner Feuerwehr zerkratzt + Fußgängerin stirbt nach Zusammenprall mit Pkw + Roller in Garbenheim gestohlen + Fahrrad in Wetzlarer Fußgängerzone und aus Garage geklaut +

Herborn: Opel zerkratzt -

Im Walkmühlenweg vergriffen sich Unbekannte an dem Lack eines Opel Crossland. Der silberfarbene Wagen stand am Donnerstag, zwischen 06.00 Uhr und 12.00 Uhr auf einem Parkplatz bei der Herborner Feuerwehr. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter tiefe Kratzer in den Lack der Beifahrertür. Die Reparatur wird mindestens 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn: Fußgängerin stirbt nach Zusammenprall mit Pkw -

Nach einem Zusammenprall mit einem Pkw verstarb gestern Abend eine 86-jährige Sinnerin. Gegen 14.45 Uhr bog die 43-jährige Fahrerin eines BMW von der Straße "Im Triesch" nach links auf die Herborner Straße in Richtung Ortsmitte ab. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die 86-Jährige von der gegenüberliegenden Straßenseite aus die Herborner Straße zu Fuß über die dortige Fußgängerampel in Richtung der Straße "Im Triesch" überquerte. Die BMW-Fahrerin prallte mit der Sinnerin zusammen. Die 43-jährige BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der verletzten Seniorin und brachte sie zu weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus. Am späten Abend verstarb die 86-Jährige im Krankenhaus.

Wetzlar-Garbenheim: Roller geklaut -

Vom Gehweg der Bahnhofstraße ließen Diebe einen Peugeot-Roller mitgehen. Das blau-gelbe Bike vom Typ "Speedfight 2" stand zwischen dem 26.06.2024 (Mittwoch), gegen 08.00 Uhr und dem 27.06.2024 (Donnerstag), gegen 19.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 40. Die Diebe überwanden die Diebstahlsicherungen und machte sich mit dem rund 800 Euro teuren Gefährt auf und davon. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rollers nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Diebstahl in der Fußgängerzone -

Mit einem knapp 3.000 Euro teuren E-Bike suchten Diebe in der Fußgängerzone das Weite. Der Besitzer schloss sein grün-schwarzes Fahrrad der Marke "Haibike" am Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr an einem kniehohen Geländer in Höhe der Bahnhofstraße 15 fest. Als er eine halbe Stunde später wieder zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Ein Dieb hatte das Schloss geknackt und war davongefahren. Zeugen, die den Diebstahl beobachteten oder Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: E-Bikes aus Garage erbeutet -

Im Ulmenweg suchten Einbrecher in zwei Garagen nach Beute. An der ersten verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und ließen Garage drei Pedelecs mitgehen. Der Gesamtwert des rot-orangefarbene Bike der Marke Giant sowie die beiden grauen vom Hersteller Cube kann noch nicht beziffert werden. Zudem hebelten die Täter an der Tür einer zweiten Garage, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Hier flohen die Diebe ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Ulmenstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

