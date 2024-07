Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrecher durchwühlen Betriebe in Manderbach + Audi in Niedergirmes zerkratzt + Imbisswagen aufgebrochen +

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg-Manderbach: Einbrecher suchen in Betrieben nach Beute -

In der Nacht von Montag auf Dienstag suchten Einbrecher verschiedene Betriebe in Manderbach auf. Die Diebe suchten ein Holzgroßhandel, eine auf Kraftwerkanlagen spezialisierte Firma sowie den Wohn- und Bauverein in der Dillenburger Straße auf. Sie brachen Fenster und Türen auf und suchten in Büros nach Wertsachen. Zudem durchsuchten sie Firmenfahrzeuge. Ihnen fiel nach einer ersten Einschätzung ein dreistelliger Eurobetrag an Bargeld in die Hände. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher in der besagten Nacht in der Dillenburger Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Niedergirmes: Audi zerkratzt -

In der Weingartenstraße vergriff sich ein Unbekannter an dem Lack eines Audis. Der graue A4 Kombi parkte zwischen dem 23.06.2024 (Sonntag) und dem vergangenen Donnerstag (27.06.2024) in Höhe der Hausnummer 42. Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Imbisswagen aufgebrochen -

Auf Beute aus einem in der Braunfelser Straße abgestellten Imbiss hatten es Diebe in der vergangenen Nacht abgesehen. Zwischen 21.00 Uhr und 10.00 Uhr brachen sie den in Höhe der Hausnummer 70 stehenden Imbisswagen auf und ließen Getränke, Lebensmittel, ein Hähnchengrill sowie eine Bormaschine und Bargeld in nicht bekannter Höhe mitgehen. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell