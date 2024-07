Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Biker stürzt + Sachbeschädigung und Volksverhetzung + Q5 in Herborn gestohlen + Bekleidungsgeschäft durchwühlt + Wohnungseinbruch in Uckersdorf + Müllcontainer brennen in Niedergirmes +

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Ewersbach: Biker verunglückt -

Mit schweren Verletzungen musste ein 20-jähriger Motorradfahrer gestern Abend in eine Klink geflogen werden. Der in Eschenburg lebende Biker war gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße von Ewersbach in Richtung Weidelbach unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Versorgung des Verletzten. Ein Rettungshubschrauber landete und transportierte den 20-Jährigen in eine Klinik. Gegen 18.15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder fließen.

Herborn: Sachbeschädigung und Volksverhetzung -

Nachdem ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen in der Hainstraße Teile der Schieferverkleidung einer Hausfassade beschädigte und sich mutmaßlich abfällig über Ausländer äußerte, bittet die Polizei um Mithilfe. Gegen 00.30 Uhr schlug oder trat der Unbekannte gegen die Schieferverkleidung des wenige Meter von der Einmündung zum "Schmalen Weg" gelegenen Hauses. Zudem ließ er sich deutlich hörbar abfällig über Ausländer aus. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang eine Gruppe von bis zu fünf Personen, die über den Schmalen Weg in Richtung Innenstadt davonliefen. Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachteten oder Angaben zu dem Täter oder der Gruppe machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Q 5 gestohlen -

Unbekannte Autodiebe schlugen zum Ende der vergangenen Woche in der Regerstraße zu. Zwischen Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr und 07.30 Uhr am Freitagmorgen überwanden die Täter die Diebstahlsicherungen eines dort geparkten schwarzen Audi Q5 und machten sich mit dem rund 30.000 Euro teuren Gefährt auf und davon. An dem SUV waren die Kennzeichen "LDK-AL 389" angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Audis nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: In Modegeschäft eingestiegen -

Auf Beute aus einem Bekleidungsgeschäft in der oberen Hauptstraße hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Die Täter verschafften sich über eine zuvor eingeschlagene Scheibe Zutritt zu den Verkaufsräumen und griffen sich aus der Kasse einen bisher nicht bekannten Bargeldbetrag. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf rund 800 Euro. Zeugen, die die Einbrecher zwischen Freitagabend, gegen 18.30 Uhr und Samstagmorgen, gegen 07.00 Uhr in der Fußgängerzone beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Herborn-Uckersdorf: In Haus eingestiegen -

Ein Einfamilienhaus in der Waldstraße rückte in der zurückliegenden Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Im Zeitraum von Montag, gegen 23.30 Uhr und Dienstag, gegen 07.00 Uhr betraten die Täter das Grundstück und brachen eine Tür zum Haus auf. Nach Einschätzung der Bewohner machten die Täter keine Beute. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Einbrecher in der Waldstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Container angesteckt? -

Der Brand eines Müllcontainers löste am frühen Samstagmorgen in der Hans-Sachs-Straße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Gegen 02.45 Uhr informierten Anwohner die Rettungskräfte. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass die Täter einen für Plastikmüll vorgesehenen Container in Brand steckten. Das Feuer griff auf einen zweiten Müllcontainer über und setzte letztlich einen Pkw in Brand. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer - Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Polizei geht von vorsätzlicher oder fahrlässiger Inbrandsetzung aus. Zeugen, die weitere Angaben hierzu machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

