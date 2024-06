Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung unter Autofahrern in Weztlar

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Auseinandersetzung unter Autofahrern

Wegen des Verhaltens des Anderen gerieten zwei Autofahrer in eine handfeste Auseinandersetzung. Am Mittwoch (26. Juni) gegen 18.30 Uhr waren die beiden Autofahrer, ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 27-jähriger Citroen-Fahrer in der Gloestraße, unterwegs. Als sich aufgrund eines Pannenfahrzeuges die Fahrzeuge im Reißverschlussverfahren einordnen mussten, kam es zum Unmut der Autofahrer. Auf dem in der Nähe befindlichen Parkplatz eines Baumarktes führten sie ein Gespräch und stiegen wieder in ihre Fahrzeuge. In der Herrmannstraße kam es dann offensichtlich zu einem Überhol- sowie Bremsvorgang, ein Fahrer stieg aus und griff den anderen unvermittelt an. Es folgte eine Auseinandersetzung, bei dem offenbar auch ein spitzer sowie ein fester Gegenstand im Spiel gewesen sein soll. Beide Kontrahenten erlitten leicht Verletzungen. Wer hat den Vorfall am Mittwochabend in der Gloestraße und/oder Hermmannstraße beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter 06441/908-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

