POL-LDK: + Unfallflucht in Sinn + Hitlergruß in der Colchesteranlage + Mit Kratzer bestraft? + Wegen Schwindel gegen Hauswand geprallt +

Dillenburg (ots)

Sinn: Spiegel abgefahren -

Am Samstagabend beschädigte ein Unbekannter mit seinem silberfarbenen dreier BMW den Außenspiegel eines in der Heinrichstraße geparkten Kombis und machte sich anschließend auf und davon. Der Unfallfahrer war gegen 19.45 Uhr beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel seines Dreiers mit dem eines in Höhe der Hausnummer 4 geparkten weißen Peugeot 308 zusammengestoßen. Eine Zeugin wurde durch den Knall auf den Unfall aufmerksam und beobachtete, wie der Fahrer des silberfarbenen Dreiers die Heinrichstraße weiter hochfuhr und letztlich nach links in die Hansastraße in Richtung Rudolfstraße davonfuhr. Sie ist sich sicher, dass der BMW eine ausländische Zulassung hatte. Zeugen, die weitere Angaben zu dem silberfarbenen Dreier oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Hitlergruß in der Colchester-Anlage -

Nachdem ein Unbekannter gestern Morgen in der Colchester-Anlage mehrfach den Hitlergruß zeigte, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Gegen 11.25 Uhr lief der Mann, so Passanten, durch die Parkanlage und spielte über eine Lautsprecherbox, die sich in seinem Rucksack befand, mutmaßlich rechtsextreme Musik ab. Zudem zeigte er mehrfach Hitlergruß. Der Mann lief über die Pontonbrücke in Richtung Langgasse davon. Er war zwischen 25 und 35 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Zu einer grauen Jogginghose trug er ein rotes Trikot mit der Zahl "81". Der Staatsschutz der Wetzlarer Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Wo ist der Täter am Montagmorgen noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hochelheim: Unbekannter sanktioniert Falschparker / Polizei bittet um Mithilfe -

Am Freitagabend vergriff sich ein Unbekannter an den Lacken zweier im Leihgesterner Weg geparkter Pkw. Offensichtlich war der Täter mit der Parksituation nicht einverstanden. Er zerkratzte die Beifahrerseite eines schwarzen Ford B-Max sowie die eines gelben Opel Corsas und ließ jeweils einen Zettel an den Fahrzeugen, dass die Autos nicht auf dem Gehweg zu parken sind. Die Lackschäden summieren sich auf mindestens 2.000 Euro. Zeugen, die den Täter am Freitagabend, zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr im Leihgesterner Weg beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau-Waldgirmes: Schwindel löst Kettenreaktion aus -

Mit leichten Verletzungen überstand ein 21-Jähriger den Zusammenprall seines Mercedes mit einer Hauswand. Der in Linden lebende junge Mann war gestern Abend, gegen 18.00 Uhr mit seinem Vito auf der Goethestraße unterwegs. Ihm wurde plötzlich schwindelig und er verlor die Kontrolle über seinen Transporter. Dieser prallte frontal und ungebremst gegen eine Hauswand. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Untersuchung des Unfallfahrers vor Ort, anschließend transportierten sie ihn in ein Krankenhaus. An dem Benz und der Hauswand blieben nach ersten Einschätzungen nur geringe Schäden zurück. Der Vito war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell