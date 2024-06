POL-LDK: Stampfer geklaut + Verkehrsdienst kontrolliert

Dillenburg (ots) - Hüttenberg-Rechtenbach: E-Bikes geklaut Aus einer Fahrradgarage in der Straße "Abendseite" haben Unbekannte zwei E-Bikes gestohlen. Zwischen 23:00 Uhr am Sonntag (16.06.2024) und 08:30 Uhr am Montag (17.06.2024) begaben sich die Diebe auf das Grundstück und dort in die Fahrradgarage. Aus dieser stahlen sie die beiden Pedelecs des Herstellers Cube. ...

