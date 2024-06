Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mit Promille hinters Steuer gesetzt

Unfall - mehrere zehntausend Euro Schaden + betrunken gefahren und Polizisten verletzt

Blutentnahme und Anzeigen folgen + und weitere

Dillenburg (ots)

Haiger-Sechshelden: Mit Promille hinters Steuer gesetzt / Unfall - mehrere zehntausend Euro Schaden

Am Sonntagabend (16.06.2024) setzte sich ein 49-Jähriger, offenbar unter Alkoholeinfluss, hinter das Steuer seines grauen BMWs und fuhr auf die A45 in nördliche Richtung. An der Anschlussstelle Dillenburg verließ er die Autobahn und fuhr in Richtung Haiger. In der Rechtskurve der Abfahrt verlor er gegen 22:00 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw und touchierte die linksseitige Leitplanke. Im weiteren Verlauf überfuhr er mehrere Leitpfosten, sowie die dortige Beschilderung. Er durchquerte in der Folge rund 80 Meter Grasbewuchs und querte anschließend unkontrolliert die Fahrbahn der B277, wo er mit seinem Auto in die Mittelleitplanke einschlug. Anschließend setzte der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Fahrer seine Fahrt mit dem demolierten Pkw auf der B277 in Richtung Haiger fort. Nach etwa weiteren 400 Metern brach das linke Vorderrad von der Nabe, so dass der 49-Jährige erneut die Kontrolle über den BMW verlor und nach rechts in die Leitplanke krachte. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Dillenburger Polizisten starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über 1,7 Promille. Der Fahrer musste mit zur Polizeiwache. Dort folge eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt. Auf den 49-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Unfallflucht und des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Sein BMW hat nur noch Schrottwert. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Dillenburg- betrunken gefahren und Polizisten verletzt / Blutentnahme und Anzeigen folgen

Einen betrunkenen Audi-Fahrer erwischte es am Freitagabend (14.06.2024). Zeugen hatten gegen 23:20 Uhr die Dillenburger Polizei über die Trunkenheitsfahrt informiert. Auf dem Mc Donalds Parkplatz in der Kasseler Straße trafen die Beamten den 42-jährigen Autofahrer an. Er folgte nicht den Anweisungen der Polizisten als sie ihn zunächst nach seinen Papieren fragten. Im weiteren Verlauf wurde der 42-Jährige zunehmend aggressiver. Er schlug mehrfach mit der Faust auf die Beamten ein. Erst als weitere Zeugen eingriffen, konnte der Angreifer unter Kontrolle gebracht und festgenommen werden. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem Dillenburger eine Blutprobe. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor rund 1,6 Promille gezeigt. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Der 42-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand und tätlichen Angriff auf Polizeibeamten verantworten.

Mittenaar-Offenbach: Autos zerkratzt

Am Vereinsheim der Wald- und Naturjugend Mittenaar haben Unbekannte am Wochenende mehrere Autos zerkratzt. Insgesamt fünf Fälle hat die Polizei zu verzeichnen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Wem sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.06.2024), zwischen 02:00 Uhr und 11:00 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des Vereinsheims in der "Grube Rothland" aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772/ 47050.

Wetzlar: Hakenkreuze und SS-Runen geschmiert

Mit gelber Kreide haben Unbekannte ein Hakenkreuz und SS-Runen auf die Hauswand und in eine Hofeinfahrt in der Straße "Vor der Warte" geschmiert. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise: Wer kann Hinweise zu den Tätern, die zwischen 21:15 Uhr am Donnerstag (13.06.2024) und 07:45 Uhr am Freitag (14.06.2024) am Werk waren, geben? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Staatsschutz der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Garbenheim: im Vorbeifahren touchiert

Dienstagfrüh (11.06.2024) touchierte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Im Stiegel" abgestellten weißen Mercedes an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den 2.500 Euro teuren Schaden an der V-Klasse zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Unfall zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr mitbekommen und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizeistation unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Steindorf: BMW beschädigt

Vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke beschädigte ein Unbekannter einen BMW. Der schwarze 560 L stand am Sonntag (16.06.2024) zwischen 19:30 Uhr und 21:40 Uhr auf dem seitlichen Parkstreifen in der Braunfelser Straße. In diesem Zeitraum beschädigte ein Unfallfahrer den BMW und hinterließ einen 500 Euro teuren Schaden am linken vorderen Radkasten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-0

Hüttenberg-Hörnsheim: Spiegelunfall

Zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch (12.06.2024) um 16:15 Uhr in der Hauptstraße. Dort war eine 18-jährige Seat-Fahrerin in Richtung Linden unterwegs. In Höhe der Hausnummer 204 kam ihr ein türkisfarbenes / hellgrünes Fahrzeug entgegen. Im Begegnungsverkehr berührten sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Die etwa 40-jährige Fahrerin mit dunklen, zu einem Zopf gebundenen Haaren und Kind auf dem Beifahrersitz, fuhr weiter ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Schaden an dem grauen Ibiza der 18-Jährigen beläuft sich auf 250 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-0

Kerstin Müller, Pressesprecherin

