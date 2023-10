Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Bauminister überreicht Bescheid für neues Wohngebäude

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird am Montag einen Zuwendungsbescheid über ein Darlehen mit Tilgungsnachlass in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro an die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft Waren, Kristin Görlach, übergeben. Die WOGEWA plant, in Waren(Müritz) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein Wohngebäude mit 25 Wohnungen zu errichten.

Termin: Montag, 23. Oktober 2023, 16 Uhr

Ort: Zu den Kirchentannen 1, 17192 Waren,Nähe Edeka-Markt Papenberg

Von insgesamt 25 Wohnungen werden 21 Einheiten gefördert. Diese Wohnungen sind barrierefrei und werden belegungsgebunden für Mieter mit kleinen oder mittleren Einkommen zur Verfügung stehen. Das dreigeschossige Gebäude soll über einen Aufzug verfügen; das Erdgeschoss ist für zwei Arztpraxen reserviert. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt rund 6,4 Millionen Euro, 2026 soll das Vorhaben abgeschlossen sein.

