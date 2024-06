Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: E-Bikes geklaut + Jugendliche ausgeraubt + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Hüttenberg-Rechtenbach: E-Bikes geklaut

Aus einer Fahrradgarage in der Straße "Abendseite" haben Unbekannte zwei E-Bikes gestohlen. Zwischen 23:00 Uhr am Sonntag (16.06.2024) und 08:30 Uhr am Montag (17.06.2024) begaben sich die Diebe auf das Grundstück und dort in die Fahrradgarage. Aus dieser stahlen sie die beiden Pedelecs des Herstellers Cube. Der Schaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der beiden Cube Reaction Hybrid Pro 625, geben können, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: Jugendliche ausgeraubt

Am Freitagnachmittag (14. Juni 2024) sollen drei bisher Unbekannte auf dem Parkdeck des Herkules-Center in der Bahnhofstraße drei Jugendliche zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Hierbei soll einer aus der Gruppe einen 13-Jährigen mehrfach mit der Faust geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Ein zweiter Geschädigter übergab etwa 50 Euro Bargeld an die Täter, die sodann von ihren Opfern abließen und in das Herkules-Center flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise: Wer kann Hinweise zu den drei Tätern geben, von denen einer 185 cm groß gewesen sein soll. Ein Zweiter soll 175 cm groß gewesen sein. Er trug eine Kappe. Zu dem dritten Täter liegen keine Hinweise vor. Die Drei sollen laut Zeugen ein "türkisches Aussehen" gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten:

Greifenstein:

Am vergangenen Dienstag (11.06.2024) fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Kranwagen auf der L3044 aus Richtung Odersberg kommend in Richtung Ebershauen. Gegen 15:20 Uhr kam ihm auf dieser Strecke ein Sprinter entgegen. Um eine Kollision mit diesem zu verhindern, wich der Kranwagenfahrer mit seinem Daimler-Benz 1417 AK Mobilkran nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Der Sprinterfahrer flüchtete. Die Reparatur des Kranwagens wird 5.000 Euro kosten. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772/ 47050.

Ehringshausen-Katzenfurt:

In der Heinrich-Rumpf Straße touchierte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 8 abgestellten schwarzen Honda Civic, der durch den Aufprall auf den vor ihm parkenden Pkw-Anhänger geschoben wurde. Sowohl am Anhänger als am Honda entstand ein Schaden, der mit insgesamt 5.150 Euro beziffert wird. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer hat den Unfall zwischen dem 11.06.2024, 15:00 Uhr und dem 12.06.2024, 17:20 Uhr mitbekommen und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772/ 47050 in Verbindung zu setzen.

Solms-Burgsolms:

Ein Fußgänger überquerte am Samstag (15.06.2024) gegen 11:50 Uhr die Georgshüttenstraße in Höhe der Hausnummer 21. Plötzlich näherte sich offensichtlich aus Richtung der Hausnummer 25 ein Pkw und erhöhte die Geschwindigkeit, so dass die 65-Jährige zügig auswich und auf den Gehweg stürzte und verletzte sich. Der unbekannte Autofahrer fuhr davon, ohne sich um die Frau kümmern. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell