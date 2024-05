Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der A24

A24/ Wöbbelin (ots)

Am 09.05.2024 gegen 10:10 Uhr kam es auf der A24 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam der 64-jährige Fahrer eines PKWs aus bislang unbekannter Ursache während der Fahrt nach links in den Mittelstreifen ab. Er lenkte daraufhin nach rechts gegen und stieß hier mit einem zweiten Fahrzeug zusammen, welches dabei ebenfalls beschädigt wurde. Anschließend kam der 64-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin sich sein Fahrzeug überschlug. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die vier Insassen des zweiten Fahrzeugs blieben unverletzt. Durch Ersthelfer konnten der Fahrer und seine Beifahrerin aus dem Wrack befreit werden. Der aus Berlin stammende Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber, welcher auf der A24 gelandet war, in ein Krankenhaus geflogen. Seine Beifahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die A24 für etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. In dieser Zeit kam es zeitweise zu einem Rückstau von fünf Kilometern. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Sachschaden wird auf 37.000 Euro geschätzt. Alle am Unfall beteiligten Personen sind deutsche Staatsangehörige. gefertigt: Rico Boldt Polizeioberkommissar Autobahn-und Verkehrspolizeirevier Stolpe verantwortlich: Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock

