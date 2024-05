Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 141 bei Tarnow

Bützow (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 08.05.2024 gegen 17:10 Uhr auf der Landesstraße 141 bei Tarnow. Anhand der am Unfallort festgestellten Unfallspuren befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Toyota die K 7 aus Richtung Rühn kommend in Richtung der Landesstraße 141 nach Bützow. Zeitgleich befuhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die Landesstraße 141 aus Richtung Bützow kommend in Richtung Zernin. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Bereich der Einmündung der K 7 und der L 141. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Die 68-jährige Beifahrerin im Toyota erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Rettungswagen brachte den 61-Jährigen in ein Klinikum nach Rostock. Der 18-Jährige Opel-Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten ebenfalls in ein Rostocker Klinikum. Zur genauen Feststellung des Unfallhergangs kam ein Sachverständiger der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Gegen 23:50 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet und die L 141 konnte wieder freigegeben werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 20.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

