Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand im ehemaligen Ausbesserungswerk

Erfurt (ots)

Sonntagnacht gegen 23:30 Uhr brach ein Brand in einem ehemaligen Ausbesserungswerk für Lokomotiven, in der Rosengasse, in Erfurt aus. Bei diesem wurde das Dach des Gebäudes so stark beschädigt, dass es einsturzgefährdet ist. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. In dem Haus waren zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen. Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. (MO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell