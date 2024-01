Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geburtstag endet mit Anzeige

Erfurt (ots)

Für einen 20-Jährigen endete der Geburtstag in Erfurt mit einer Strafanzeige. Der junge Mann hatte sich in der Nacht zu Sonntag in einem Club aufgehalten und gefeiert. Als er in einer Toilette die Wand mit Stickern versah, geriet er mit drei Gästen in Streit. Die Männer beleidigten sich zunächst gegenseitig. Anschließend schlug das Trio auf das Geburtstagskind ein. Dabei brachte auch der 20-Jährige seine Fäuste zum Einsatz. Durch die Schlägerei wurden insgesamt zwei Personen leicht verletzt. Als sich die Auseinandersetzung vor den Club verlagerte, versuchte eine 24-jährige Frau schichtend einzugreifen. Dabei wurde sie von dem 20-Jährigen in den Bauch getreten. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen gegen die Beteiligten auf. Statt den Geburtstag weiter zu feiern, wurde der 20-Jährige zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht. (JN)

