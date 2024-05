Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen nach Hitlergruß in Rostock - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Rostock (ots)

Nachdem es am heutigen Dienstagnachmittag in der Rostocker Innenstadt zu einer verbalen Auseinandersetzung und zum Zeigen des Hitlergrußes kam, sucht die Polizei nun Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen passierten zwei bislang unbekannte Männer gegen 13:00 Uhr einen am Rostocker Universitätsplatz befindlichen Infostand. Nachdem die dort anwesenden Gewerkschaftsmitarbeiter die beiden Personen ansprachen, reagierte einer von ihnen aggressiv und es kam zum mehrfachen Aussprechen verfassungswidriger Parolen und Zeigen des Hitlergrußes. Der Täter sowie sein Begleiter flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Kröpeliner Tor. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 25-30 Jahre alt - ca. 175 cm - kurze, dunkle Haare / Bart - Bekleidung: lange Hose, schwarzes "Guns N' Roses" T-Shirt, Sonnenbrille. Sein Begleiter kann als etwa 1,70m großer Mann beschrieben werden, der kurze Haare und einen Bart trug. Weiterhin war dieser mit einer kurzen Hose, einer grauen Sweat-Jacke und einem Rucksack bekleidet. Die Rostocker Polizei sucht nun Zeugen, die am heutigen Dienstagnachmittag (07.05.2024) zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr im Bereich der Kröpeliner Straße und des Universitätsplatzes Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Straftat beitragen könnten. Gesucht wird insbesondere ein wichtiger Zeuge, der die Tathandlung am Rostocker Universitätsplatz vermutlich mit seinem Smartphone gefilmt hat. Der bislang unbekannte Zeuge wird gebeten, sich schnellstmöglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Weitere Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. gefertigt: Martin Ahrens Dienstgruppenleiter Polizeihauptrevier Rostock-Reutershagen verantwortlich: Kai Schmechel Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

