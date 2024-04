PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Infostand der Polizei bei der Taunusmesse in Neu-Anspach

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Infostand der Polizei bei der Taunusmesse in Neu-Anspach, Neu-Anspach, 14.04.2024

Am Samstag, den 13.04. und auch Sonntag, den 14.04.2024 ist auch die Polizei auf der Taunusmesse in Neu-Anspach jeweils ab 10 Uhr in der Gustav-Heinemann-Straße an ihrem Infomobil anzutreffen. Polizeiliche Beratung in vielerlei Hinsicht: Nicht nur die Polizeiliche Beraterin steht für Fragen rund um Einbruchsschutz, Verhinderung von Betrugsfällen und Beratung von Seniorinnen und Senioren zur Verfügung. Auch eine Einstellungsberaterin wird anwesend sein, um die Polizei als attraktiven und vielseitigen Arbeitgeber zu präsentieren. Hier werden nicht nur Berufsein - und Umsteiger, sondern gerne auch Interessenten, die auf der Suche nach einem Praktikumsplatz sind, umfassend beraten.

