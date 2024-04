PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrräder aus Keller gestohlen +++ Auto zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrräder aus Keller gestohlen,

Friedrichsdorf, Catharina-Dörrien-Straße, Dienstag, 09.04.2024, 13 Uhr bis Mittwoch, 10.04.2024, 8.30 Uhr

(da)Am Mittwoch musste die Besitzerin von zwei Elektrofahrrädern feststellen, dass Unbekannte diese aus ihrem Keller gestohlen hatten. Die Friedrichsdorferin hatte die Räder am Dienstag gegen 13 Uhr in dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Catharina-Dörrien-Straße abgestellt. Hiernach verschafften sich die Fahrraddiebe zu einem bisher nicht bekannten Zeitpunkt gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und stahlen die zwei Räder im Wert von knapp 6.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Auto zerkratzt,

Bad Homburg, Kirdorfer Straße, Mittwoch, 10.04.2024, 19 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Bad Homburg ein Auto zerkratzt. Gegen 19 Uhr parkte ein Tesla Model Y in der Kirdorfer Straße. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem Fahrzeug und zerkratzte es vermutlich mit einem Schlüssel. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell