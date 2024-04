PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck +++ Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen +++ Unfall mit Pferdetransporter +++ Kind bei Unfall mit Pkw verletzt +++ Leichtverletzte nach Unfall auf Landstraße

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Falsche Handwerker erbeuten Schmuck,

Bad Homburg, Hofheimer Straße, Dienstag, 09.04.2024, 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr

(da)Falsche Handwerker haben am Dienstag eine Seniorin in Bad Homburg um ihre Ersparnisse gebracht. Die Unbekannten klingelten gegen 13.30 Uhr bei der Frau in der Hofheimer Straße und gaben vor, Reparaturen in ihrer Wohnung durchführen zu müssen. Dort lenkte einer der Ganoven die Dame im Badezimmer ab, damit sein Komplize unbemerkt die übrigen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten die beiden Trickdiebe anschließend in unbekannte Richtung. Einer der Diebe wurde im Nachhinein als männlich, etwa 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß, dunkelhaarig und korpulent beschrieben. Er soll dunkle Arbeitskleidung sowie eine Mund-Nasen-Maske getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen,

Bad Homburg, Louisenstraße, Dienstag, 09.04.2024, 0 Uhr bis 9 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben am Dienstag zwei Fahrräder aus einer Tiefgarage in Bad Homburg gestohlen. Die beiden Räder standen seit 0 Uhr in einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Louisenstraße. Gegen 9 Uhr morgens stellten die Besitzer fest, dass die Räder im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen worden waren. Unbekannte hatten sich über die Tiefgarage unbefugt Zutritt verschafft, die Fahrradschlösser aufgebrochen und so die Räder gestohlen. Die Polizei ermittelt. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Unfall mit Pferdetransporter sorgt für Fahrbahnsperrung, Kronberg, Hainstraße, Dienstag, 09.04.2024, 14.30 Uhr

(da)Am Dienstag sorgte ein Unfall mit einem Pferdetransporter für eine Fahrbahnsperrung in Kronberg. Eine Darmstädterin war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pferdetransporter auf der Hainstraße unterwegs. An der Ecke zur Friedrichstraße löste sich die rechts am Fahrzeug angebrachte Laderampe und prallte gegen zwei am Fahrbahnrand stehende Bäume. Einer der Bäume und der Transporter wurden dabei erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Zur Bergung des im Transporter befindlichen Pferdes musste zusätzlich die Feuerwehr angefordert werden. Diese konnte die beschädigte Laderampe fachgerecht aufschneiden und somit das Pferd befreien. Hierfür und für das Verladen des Pferdes musste die Fahrbahn zeitweise bis 16 Uhr gesperrt werden.

4. Kind bei Unfall mit Pkw verletzt,

Bad Homburg, Urseler Straße, Dienstag, 09.04.2024, 16 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw ist am Dienstag in Bad Homburg ein Kind verletzt worden. Gegen 16 Uhr befuhr ein 89-Jähriger mit seinem Opel die Frölingstraße aus Richtung Schleußnerstraße kommend in Richtung Berliner Straße. An der Kreuzung zur Urseler Straße wollte er nach rechts in diese abbiegen. Zur gleichen Zeit überquerte ein vierjähriger Junge eine Fußgängerampel an der Kreuzung. Nach ersten Ermittlungen zeigten sowohl die Fußgängerampel als auch die Rechtsabbiegerampel Grün. Beim Abbiegen übersah der Opel-Fahrer das Kind und erfasste es mit seinem Auto. Ein herbeigerufener Notarzt und ein Rettungswagen brachten das verletzte Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

5. Leichtverletzte nach Unfall auf Landstraße, Landesstraße 3025, bei Weilrod, Dienstag, 09.04.2024, 10.35 Uhr

(da)Bei einem Unfall auf der Landesstraße 3025 ist am Dienstag bei Weilrod eine Frau leicht verletzt worden. Die 55-Jährige war mit ihrem Skoda gegen 10.35 Uhr auf der L3051 von Neuweilnau kommend unterwegs und wollte nach links in Richtung Rod an der Weil auf die L3025 einbiegen. Aus dieser Richtung kam jedoch in diesem Moment ein vorfahrtsberechtigter BMW. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei geriet der BMW ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und kam erst im Straßengraben zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, der auf insgesamt über 55.000 Euro geschätzt wird. Die Skodafahrerin klagte nach dem Unfall über Schmerzen, weshalb ein Rettungswagen sie vorsorglich in ein Krankenhaus brachte.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell