PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizei bespuckt, bedroht, geschlagen und getreten +++ Einbruch in Mehrparteienhaus +++ Totalschaden nach Wildunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizei bespuckt, bedroht, geschlagen und getreten, Hochtaunuskreis, Samstag, 06.04.2024 & Sonntag, 07.04.2024

(da)Am Wochenende wurden Polizeibeamtinnen und -beamte im Hochtaunuskreis bespuckt, bedroht, getreten und geschlagen. Am Samstag wurden Einsatzkräfte der Polizeistation Bad Homburg gegen 21.20 Uhr in die dortige Louisenstraße gerufen, da sich ein Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Gemeinsam mit Kräften des Rettungsdienstes versuchten die Beamten, den Mann in einen Rettungswagen zu bringen. In seinem Zustand verstand der Mann diese Maßnahmen jedoch nicht und trat in Richtung der Einsatzkräfte. Schließlich gelang es, den Mann in eine Fachklinik zu bringen. Ebenfalls in der Louisenstraße meldeten Zeugen am Sonntag gegen 7 Uhr eine Frau, die wahllos die Seitenspiegel von Taxis abtrat. Als die Polizei die Frau ausfindig machte, bewarf sie die Beamten zunächst mit ihren Schuhen und bedrohte sie mit dem Tod. Als die Frau festgenommen werden sollte, trat sie einem Beamten zweimal gegen das Bein und spuckte ihm ins Gesicht, in die Haare und auf den Oberarm. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die Frau nach dem Polizeieinsatz zunächst in eine Fachklinik eingeliefert. Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr riefen Anwohner der Stettiner Straße in Oberursel-Stierstadt die Polizei zu Hilfe. Im Nachgang an eine häusliche Auseinandersetzung verwiesen die Polizeikräfte daraufhin einen 26-Jährigen der dortigen Wohnung. Dieser Wegweisung widersetzte sich der Mann, indem er mehrfach nach den eingesetzten Beamten trat und schlug. Dabei verletzte er fünf Beamtinnen und Beamte. Schlussendlich ging es für ihn in den polizeilichen Gewahrsam. Dort führte ein Arzt eine Blutentnahme durch, da der 26-Jährige augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. In allen Fällen wurden gegen die jeweils Beschuldigten Anzeigen wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf bzw. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

2. Einbruch in Mehrparteienhaus,

Kronberg, Schönberg, Am Hang, Samstag, 06.04.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 07.04.2024 14.30 Uhr

(da) Einbrecher waren am Wochenende im Kronberger Stadtteil Schönberg aktiv. Die bislang unbekannten Täter begaben sich zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 14.30 Uhr auf das Grundstück in der Straße "Am Hang". Dort schlugen sie eine Balkontür und eine Fensterscheibe ein, gelangten so ins Innere des Hauses und in die beiden darin befindlichen Wohnungen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten anschließend mit diversen Wertgegenständen. Allein der Schaden an Fenster und Tür dürfte sich auf über 2.000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Totalschaden nach Wildunfall,

Landesstraße 3327, bei Königstein, Montag, 08.04.2024, 1.40 Uhr

(da)Am Montag ereignete sich auf der Landesstraße 3327 bei Königstein ein Wildunfall, bei dem das beteiligte Fahrzeug Totalschaden erlitt. Gegen 1.40 Uhr fuhr ein grauer Mercedes von Königstein in Richtung Mammolshain. Auf dieser Strecke kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Mercedes-Fahrer wich dem Wildtier aus, prallte dabei aber gegen die Leitplanke am linken Fahrbahnrand. Durch die Kollision mit der Leitplanke wurde sowohl die Front des Mercedes als auch die Leitplanke stark beschädigt. Der Schaden wird auf über 65.000 Euro geschätzt. Das Reh flüchtete unverletzt in den Wald. Auch der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort und sicherte die Unfallstelle bis zur Abschleppung ab.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell