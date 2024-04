POL-HG: +++Randalierer stecken Plakate in Brand+++Motorradfahrer schwer verletzt+++Fensterscheibe eingeschlagen+++Alarm vertreibt Einbrecher+++Fahrradschloss verhindert Diebstahl+++

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Straftaten

Einbruch in Ärztehaus Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Bischoff-Kaller-Straße, Tatzeit: Samstag, 06.04.2024, 20:47 Uhr Am Abend des 06.04.2024, kam es in einem Ärztehaus in der Bischoff-Kaller-Straße zu einem gewaltsamen Einbruch in ein ortsansässiges Ärztehaus. Auf der Rückseite des Gebäudes wurde mittels Brechstange eine Fensterscheibe eingeschlagen, wodurch sich die bislang unbekannten Täter Zugang ins Innere verschafften. Dort durchwühlten sie teilweise Schränke und wurden vermutlich durch den aktivierten Alarm des Hauses vertrieben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg, Tel.: 06172/120-0, in Verbindung zu setzen.

Randalierer an Bushaltestelle setzten Plakate in Brand Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Theresenstraße Tatzeit: Sonntag, 07.04.2024, 03:49 Uhr Eine 8-köpfige Personengruppe, vermeintlich Jugendliche, randalierten in der Nacht auf Sonntag, den 07.04.2024, an einer Bushaltestelle in der Theresenstraße. Sie rissen angebrachte Plakate ab und im Anschluss setzten sie diese in Brand. Eine Gruppe Jugendlicher bestieg im weiteren Verlauf einen Linienbus, welcher gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Weitere Ermittlungen bezüglich der Tatbeteiligung dauern noch an. Der Sachschaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Königstein, Tel.: 06174/9266-0, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Diebstahl von einem E-Bike aus Garage Tatort: 61348 Bad Homburg, Quellenweg Tatzeit: Donnerstag, 04.04.2024, 14:00 Uhr bis Freitag, 05.04.2024, 10:00 Uhr Zum Tatzeitpunkt öffnete der bislang unbekannte Täter gewaltsam die Tür zum Garagenabteil. In dem Garagenabteil war ein E-Bike mit einem Fahrradschloss gesichert abgestellt. Der unbekannte Täter versuchte das Fahrradschloss gewaltsam zu öffnen. Das Schloss hielt jedoch stand und der Täter lies von seinem Vorhaben, dass E-Bike zu entwenden, ab. Der Täter flüchtete im Anschluss vom Tatort. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Diebstahl von Fahrrad

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Albert-Schweitzer-Straße Tatzeit: Samstag, 30.03.2024, 10:00 Uhr bis Montag, 01.04.2024, 16:00 Uhr Die Geschädigte hatte ihr Fahrrad der Marke Cube mit einem Fahrradschloss an einem Geländer an ihrer Wohnanschrift gesichert gehabt. Der bislang unbekannte Täter konnte die Sicherung gewaltsam überwinden und das Fahrrad entwenden. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

Verkehrsunfälle

Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt Unfallzeit: Samstag, 06.04.2024, 15:05 Uhr Unfallort: Weilrod, L 3025 Am Samstagnachmittag kam es auf der L3025 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer sich schwer verletzte. Der 63-Jährige befuhr mit seinem Motorrad der Marke Triumph die L3025 aus Richtung Rod an der Weil in Richtung Altweilnau. Nach einem Überholvorgang verlor der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte die dortige Böschung hinunter. Der 63-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die L3025 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Unfall zwischen PKW und Motorrad, Motorradfahrer leicht verletzt Unfallort: B455, Kreisverkehr Königstein im Taunus Unfallzeit: Samstag, 06.04.2024, 12:45 Uhr Beim Einfahren in den Kreisverkehr Königstein, von Bad Soden kommend, übersah ein PKW Renault, schwarz, einen im Kreisverkehr befindlichen 17-jährigen Motorradfahrer, Piaggio. Dabei wurde das Motorrad am Heck getroffen, woraufhin der Motorradfahrer zu Fall kam. Dieser wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 200EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Königstein, Tel.: 06174/9266-0, in Verbindung zu setzen.

Beim Einbiegen wartenden PKW beschädigt und weggefahren Unfallort: 61479 Glashütten (Ts.), L3025 zur B8 Unfalltzeit: Freitag, 05.04.2024, 20:50 Uhr

Zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem BMW kam es in der Einmündung der L3025 zur B8. Der auf der Linksabbiegespur zur L3025 wartende BMW wurde vom auf die B8, in Richtung Königstein fahrenden Mercedes rechtsseitig am Heck getroffen. Der Mercedes entfernte sich anschließend in Richtung Königstein. Der Sachschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt. Das flüchtige Fahrzeug soll ein grauer Mercedes sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Königstein, Tel.: 06174/9266-0, in Verbindung zu setzen.

