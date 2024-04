PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mädchen am Bahnhof belästigt +++ Lamm gestohlen +++ Geburtstagsfeier läuft aus dem Ruder +++ Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mädchen am Bahnhof belästigt,

Friedrichsdorf, Seulberg, Herrenhofstraße, Dienstag, 09.04.2024, 0.20 Uhr

(da)Zwei Mädchen sind am Dienstag am Bahnhof des Friedrichsdorfer Stadtteils Seulberg von einem Unbekannten belästigt worden. Die beiden Jugendlichen stiegen gegen 0.20 Uhr aus einer S-Bahn aus. Am Bahnhof trafen sie auf einen unbekannten Mann. Dieser folgte den Mädchen in den Bereich der Herrenhofstraße. Dabei entblößte er sein Glied, flüchtete aber kurze Zeit später in unbekannte Richtung. Der Mann wird als 30-40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll längere, lockige, braunblonde Haare und einen leichten Bart gehabt haben. Insgesamt beschreiben ihn die Mädchen als europäisch aussehend. Bekleidet war er mit einem schwarzen eng anliegenden T-Shirt und einer blauen Jeans. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Lamm gestohlen,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Bienäcker Sonntag, 07.04.2024, 18.30 Uhr bis Montag, 08.04.2024, 8 Uhr

(da)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach ein Lamm gestohlen. Die Diebe verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr bis Montag, 8 Uhr unbefugt Zutritt zu dem Lernbauernhof an der Straße "Bienäcker". Aus einem Unterstand für Schafe und deren Lämmer nahmen die Tierdiebe ein Lamm und flüchteten über einen hüfthohen Zaun in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach den Dieben und dem Tier. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Geburtstagsfeier läuft aus dem Ruder, Königstein, Mammolshain, Montag, 08.04.2024, 22 Uhr

(da)Am Montagabend ist eine Geburtstagsfeier im Königsteiner Stadtteil Mammolshain aus dem Ruder gelaufen. Gegen 22 Uhr riefen Anwohner die Polizei und meldeten Ruhestörungen in Form einer rund 100-köpfigen Personengruppe und lauter Musik aus dem Garten eines Einfamilienhauses. Die Polizei fuhr mit mehreren Streifen zur angegebenen Örtlichkeit. Dort hatte ein Jugendlicher seinen Geburtstag feiern wollen. Die Anzahl der tatsächlichen Feiernden überstieg jedoch die Anzahl der eingeladenen Gäste um das Zehnfache. Die Polizei löste die Feier auf und sprach Platzverweise aus. Die Abwanderung der geladenen und ungeladenen Gäste verlief friedlich. Lediglich bei einem Jugendlichen wurde ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt. Zudem fanden die Beamten Pfefferspray im Nahbereich der Feierlichkeiten, die keiner Person zugeordnet werden konnten. Da nicht auszuschließen war, dass einige Jugendliche den Heimweg auch über angrenzende Landstraßen antreten würden, wurde vorsorglich eine Rundfunkwarnmeldung für den Bereich Mammolshain veranlasst. Die Polizei prüft nun eine Inrechnungstellung des Polizeieinsatzes.

4. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Usingen, Weilburger Straße, Montag, 08.04.2024, 10 Uhr bis 10.40 Uhr

(da)Am Montag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Usingen eine Unfallflucht. Gegen 10 Uhr parkte eine Frau ihren grauen VW Golf auf dem Gelände in der Weilburger Straße. Als sie etwa 40 Minuten später nach dem Einkauf zu ihrem Auto zurückkehrte, wies dieses frische Unfallschäden an der hinteren Stoßstange auf. Der Schaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Von der unfallverantwortlichen Person fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Wem der Unfall aufgefallen ist oder wer sonstige Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell