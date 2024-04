Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Für 120 Tage ins Gefängnis

Bild-Infos

Download

Kiefersfelden (A93) / Rosenheim (ots)

Ein bulgarischer Staatsangehöriger muss sich seit Ostern in der Justizvollzugsanstalt Bernau aufhalten. Seine Haft wird voraussichtlich bis Ende Juli andauern. Für die Einlieferung ins Gefängnis hat die Rosenheimer Bundespolizei gesorgt. Der Mann war bei Grenzkontrollen an der A93 nahe Kiefersfelden festgenommen worden.

Die Bundespolizisten trafen den 34-Jährigen in einem in Italien zugelassenen Reisebus an. Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden die Beamten mithilfe des Polizeicomputers heraus, dass er in Deutschland schon seit einigen Jahren erhebliche Justizschulden offen hatte. Bereits 2018 hatte das Amtsgericht in Esslingen am Neckar gegen den bulgarischen Staatsangehörigen wegen Trunkenheit im Verkehr eine Geldstrafe in Höhe von 4.800 Euro verhängt. Da er nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügte, musste er die vom Gericht ersatzweise festgelegte 120-tägige Freiheitsstrafe antreten. Nach kurzem Zwischenstopp in der Bundespolizei-Dienststelle in Rosenheim wurde der Bulgare ins Bernauer Gefängnis gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell