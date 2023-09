Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

Schwallungen (ots)

1.200 Euro Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch am vergangenen Wochenende in Schwallungen an. Sie brachen gewaltsam in das Gebäude einer Firma in der Schwarzbacher Allee ein, beschädigten einen Computer und öffneten fünf Spinte. Anschließend verließen die Unbekannten das Objekt ohne Beute. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 06:00 Uhr, bis Sonntag, 18:45 Uhr. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0231290 entgegengenommen.

