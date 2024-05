POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Ludwigslust (ots) - Am späten Abend des 08.05.2024 erhielt die Polizei gegen 21:30 Uhr die Information, dass in der Straße "Am Umspannwerk" in Techentin ein Mehrfamilienhaus brennen soll. Beim Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Im Laufe der Rettungsmaßnahmen konnten 13 Bewohner das Haus unverletzt verlassen. 75 Kameraden umliegender Freiwilliger Feuerwehren waren mit 15 ...

