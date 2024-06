Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Radmuttern gelöst + Schockanruf - Seniorin übergibt Bargeld und Schmuck + Unfall nach Promillefahrt

Dillenburg (ots)

Haiger-Flammersbach: Radmuttern gelöst

Unbekannte lösten zwischen Donnerstagabend (13.06.2024), 21:00 Uhr und Freitagnachmittag (14.06.2024), 16:00 Uhr die Radmuttern beider Räder auf der linken Fahrzeugseite eines Seats. Als die Besitzerin Freitagnachmittag in ihren grünen Ibiza stieg und losfuhr, bemerkte sie nach einigen Metern, eine "unrunde" Fahrweise und entdeckte die gelösten Schrauben. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise bei der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer 02771/9070.

Aßlar- Schockanruf - Seniorin übergibt Bargeld und Schmuck

Eine Seniorin aus Aßlar ist gestern (18.06.2024) Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Im Laufe des Tages erhielt sie einen Telefonanruf von einem Betrüger. Dieser behauptete, in der Nachbarschaft der Frau sei eingebrochen worden. Bei den Tätern sei ein Zettel gefunden worden, auf dem die Adresse als weiteres Einbruchsziel aufgeführt sei. Ein Polizeibeamter komme nun vorbei um ihre Wertsachen abzuholen und diese in der Asservatenkammer zu verwahren. Die Seniorin schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab später an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an einen unbekannten Abholer. Später flog der Betrug auf. Die Polizei rät: - Seien Sie skeptisch bei Anrufen von Unbekannten. Wenn sie den geringsten Zweifel haben, legen Sie auf. - Fordern Sie angebliche verwandte Anrufer auf, ihren Namen zu sagen. - Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. - Kontaktieren Sie selbstständig die Familienangehörigen, die angeblich in derartige Vorfälle involviert sind. - Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. - Kontaktieren Sie in derartigen Fällen selbstständig die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Schöffengrund-Niederquembach: Unfall nach Promillefahrt

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht kommt nun auf einen 54-Jährigen zu. Er setzte sich gestern Abend (18.06.2024) unter Alkoholeinfluss hinter das Steuer seines VWs und fuhr los. Er fuhr auf der Straße "Am Kahlen Berg". An der Einmündung zur Straße "Auf der Schanz" verlor er, gegen 21:20 Uhr, die Kontrolle über seinen blauen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in einen Gartenzaun. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Wetzlarer Polizeibeamte nahmen den Mann kurze Zeit später fest. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung der Strafverfahren. Im Anschluss durfte er die Wache wieder verlassen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

