POL-LDK: + Offenes Fenster und unverschlossene Tür dienen Dieben + Autos beschädigt + Anzeigen nach Auffahrunfall + Berauscht erwischt + Mofa in Braunfels gestohlen +

Dillenburg (ots)

Haiger und Dillenburg: Gelegenheit macht Diebe -

Ein offenstehendes Autofenster sowie eine nicht verschlossene Autotür luden am Wochenende Diebe ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag parkte in Höhe der Hausnummer 43 der Berliner Straße ein grauer Ford Ka. Der Besitzer hatte es versäumt, das Beifahrerfenster zu schließen. Zwischen 20.30 Uhr und 11.50 Uhr griffen die Diebe durchs Fenster, öffneten die Tür und ließen ein graues Tablet der Marke Galaxy und zwei Ladekabel im Gesamtwert von rund 200 Euro mitgehen. In Haiger erwischte es zu Beginn der vergangenen Woche den Besitzer eines schwarzen Audis. Der A3 parkte zwischen Montagabend (17.06.2024), gegen 19.30 Uhr und Dienstagmorgen (18.06.2024), gegen 06.00 Uhr im Sonnenweg. Diebe öffneten die Tür des nicht verschlossenen Audis und griffen sich aus einem Geldbeutel unter anderem rund 70 Euro Bargeld, Kredit- und Bankkarten sowie Tankgutscheine. In beiden Fällen bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe: Wer hat die Täter in der Berliner Straße in Dillenburg oder im Sonnenweg in Haiger beobachtet? Hinweise erbitten die Ermittler unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Reifen platt - Kratzer in Motorhauben -

Nachdem Unbekannte auf dem Gelände eines Autohändlers in der Stadionstraße ihre sinnlose Zerstörungswut an mehreren Fahrzeugen ausließen, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche suchten die Täter das Gelände auf und zerstachen an einem Polo, einem Land Rover sowie an einem Golf die Reifen und zerkratzten die Motorhauben. Den Schaden beziffert die Polizei auf mindestens 1.500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen 00.30 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Gelände beobachteten oder denen dort in dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Hohenahr: Unfall entlarvt Schwarzfahrer -

Die Ausfahrt eines 16-jährigen Kradfahrers endete am Sonntagnachmittag mit leichten Verletzungen und mehreren Strafanzeigen. Der in Lahnau lebende Jugendliche war gegen 17.00 Uhr auf der Landstraße vom Erdaer Kreuz in Richtung Hohensolms unterwegs. Nachdem er einen Pkw überholt hatte, brach er einen weiteren Überholvorgang ab. Die 47-jährige Lenkerin eines direkt vor ihm fahrenden Opels musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der 16-Jährige offensichtlich zu spät, prallte in das Heck des Opels und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung seiner leichten Verletzungen und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Seine in Heuchelheim lebende Unfallgegnerin blieb unverletzt. Das Kennzeichen an der Kawasaki ist für diese nicht ausgegeben, der Jugendliche ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis - zudem sind die Eigentumsverhältnisse zu der Maschine nicht geklärt. Polizisten stellten die Maschine sicher. Auf den jungen Biker kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung sowie verschiedener Zulassungsverstöße zu.

Wetzlar: Berauscht ertappt -

Mit einer Blutentnahme und Strafanzeigen endete eine Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen für eine Peugeotfahrerin. Eine Streife der Wetzlarer Polizei stoppte die 49-jährige Marburgerin. Konzentrations- und Koordinationstests ließen den Verdacht zu, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Schnelltest wies ihr die Einnahme von MET-Amphetamin und Amphetamin nach. Zudem stellten die Ordnungshüter in ihrem Wagen noch knapp 12 Gramm Amphetamin sicher. Die Marburgerin musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Die Kollegen ermittelt wegen ihrer Drogenfahrt sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Braunfels: Duo klaut Mofa -

Ein abgemeldetes und nicht mehr fahrbereites Mofa rückte in den Fokus zweier unbekannter Diebe. Das Bike vom Hersteller "Flex-Tech" stand bis Sonntagabend im Hof eines Anwesens in der Nassauer Straße. Die Diebe nahmen das rund 150 Euro teure Gefährt an sich und brachte es in Sicherheit. Ein Zeuge beobachtete die beiden Täter, wie diese das Mofa gegen 20.55 Uhr in Richtung Sportanlagen schoben. Eine genauere Beschreibung der beiden Diebe ist dem Zeugen nicht möglich. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem Duo oder zum Verbleib des weißen Mofas machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

