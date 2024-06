Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wohnhaus in Brand + Kennzeichendiebe unterwegs + Geldbörse aus Zafira gestohlen + Zivilstreife stoppt Raser + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Breitscheid-Rabenscheid- Wohnhaus in Brand

Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr wurden heute Morgen (21.06.2024), gegen 08:15 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Haigerer Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das bereits in Vollbrand stehende Haus verlassen. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und löschte den Brand. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner kommen vorübergehend bei Verwandten unter. Zum Sachschaden, sowie zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Brandermittler der Kriminalpolizei werden ihre Arbeit aufnehmen.

Aßlar- Kennzeichendiebe unterwegs

In der Straße "Christenfall" machten sich Unbekannte an einem Mercedes zu schaffen. Sie montierten beide Kennzeichen des Sprinters ab und stahlen diese. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Wem sind zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch (19.06.2024) und 07:00 Uhr am Donnerstag (20.06.2024) verdächtige Personen, die an dem Fahrzeug zugange waren, aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Kennzeichen, DIL-DP 11, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-0.

Wetzlar- Geldbörse aus Zafira gestohlen

Zwischen Montag (17.06.2024), 23:00 Uhr und Dienstag (18.06.2024), 17:00 Uhr, schlugen Diebe die Seitenscheibe eines Opels ein und griffen durch dieses in den Zafira. Aus dem Inneren stahlen sie eine Geldbörse, in der sich neben Bargeld auch verschieden Karten befanden. Die Polizei beziffert den Schaden mit 360 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen im Parkhaus in der Ernst-Leitz-Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Lahnau / Gießen / B49: Zivilstreife stoppt Raser

Mit einer zivilen Streife des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen hatte ein junger Motorradfahrer nicht gerechnet, als er am Donnerstagmittag (20.6.) auf der Bundesstraße 49 unterwegs war. Der 21-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr von Lahnau in Richtung Gießen und beschleunigte seine Maschine vor den Augen der Beamten auf knapp 200 km/h. Das Zivilfahrzeug verfügt nicht nur um eine entsprechende Motorisierung, um in solchen Fällen schnell nachfahren zu können, sondern zudem auch über ein Geschwindigkeitsmesssystem, von dem die Ordnungshüter nun Gebrauch machten. Abzüglich aller Toleranzen dokumentierten sie so eine gerichtsverwertbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 84 km/h bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h.

Die Beamten gaben sich nun zu erkennen und stoppten den Raser. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Fahrer muss sich nun auf die Konsequenzen einstellen: drei Monate Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld und drei Punkte.

Unfallfluchten

Driedorf:

Eine 38-Jährige fuhr am Donnerstag (20.06.2024) mit ihrem E-Bike auf dem parallel zur L3461 verlaufenden Fahrradweg zwischen Roth und Heiligenborn. Gegen 11:35 Uhr kam ihr ein Motorcrossfahrer entgegen. Beim Vorbeifahren streifte er die Pedelec-Fahrerin, die in der Folge stürzte. Sie verletzte sich leicht. Ihr weißes Conway wurde beschädigt. Der Unfallschaden wird mit 650 Euro beziffert. Der Motorcrosser fuhr in Richtung Driedorf weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem Flüchtigen mit schwarzem Helm und schwarzem Rucksack geben? Wem ist die Motorcrossmaschine an der keine Kennzeichen angebracht waren, in weiß / schwarz oder weiß / rot, aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772/ 47050.

Herborn:

Auf der K61 zwischen Amdorf und Uckersdorf kam ein Unbekannter kurz vor der Einmündung zur K68 nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten, durchfuhr in der Folge einen Straßengraben, kreuzte im Anschluss die Fahrbahn und krachte in die Schutzplanke der Gegenfahrbahn. Er hinterließ einen 2.200 Euro teuren Schaden und flüchtete. Wer hat den Unfall zwischen dem 10.06.2024 und dem 17.06.2024 mitbekommen und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, die Polizei in Herborn unter der Telefonnummer 02772/ 47050 zu kontaktieren.

