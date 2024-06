Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Blutentnahme nach Verkehrsunfallflucht+Motorhaube in Herborn erkratzt+ E-Bike in Dillenburg weg

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Blutentnahme nach Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Bruderusplatz musste ein 30-jähriger Radfahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Radler war am Dienstag (25. Juni) gegen 17.45 Uhr am "Bruderusplatz" von der Bahnhofstraße in Richtung Karl-Kellner-Ring unterwegs, Nachdem er nach ersten Erkenntnissen offenbar eine rote Ampel missachtete, stieß er mit dem Skoda einer 32-Jährigen zusammen. Trotz Verletzungen flüchtete der Radfahrer anschließend. Eine Streife konnte den 30-Jährigen in der Nähe antreffen. Nachdem sich bei ihm Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen ergaben, pustete er 1,7 Promille. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Dort musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Autofahrerin erlitt einen leichten Schock. Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem Skoda auf etwa 2.000 Euro

Herborn: Motorhaube zerkratzt

Einen Schaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro beklagt der Besitzer eines Ford, nachdem ein Unbekannter den schwarzen EcoSport in der Konrad-Adenauer-Straße an den Seitentüren und auf der Motorhaube zerkratzte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zwischen 17.40 am Montag (24. Juni) und 08.50 Uhr am Dienstag (25. Juni) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Herborn unter 02772/4705-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: E-Bike weg

Auf ein E-Bike des Herstellers "Rayman" hatte es ein Unbekannter in der Hof-Feldbach-Straße abgesehen. Der Dieb machte sich am Dienstag (25. Juni) an dem blau-grünem Rad zu schaffen. Wer kann Hinweise zum Verbleib des etwa 3.300 Euro teuren Bikes machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg unter 02771/90-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell